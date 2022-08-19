 

Мнение: Главное отличие Rutube от YouTube

19.08.2022, 13:44, Разное
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Не думаю, что для кого-то большой секрет, но главное отличие Rutube от YouTube в том, что в YouTube кто угодно может выложить видео о чем угодно. Но по жалобам пользователей любое видео могут заблокировать. То есть YouTube снимает с себя любую отвественность за контент. И реагирует только на жалобы.

А в Rutube все видеозаписи проходят модерацию. Выходит, Rutube принимает на себя ответственность за контекст?

Для модерации видеозаписей Rutube, видимо, держит огромный штат сотрудников. Иногда они, похоже, зашиваются и начинают банить все подряд, даже не утруждая себя поиском приличного объяснения. И возникают….скажу потолерантнее… забавные ситуации.

Вот конкретный пример.

Выложил на своем канале в YouTube очередной выпуск ВИДЕОгазеты под названием «Дым для Донбасса»:

Одновременно  сделал «резервную копию» – залил видео на своем канале в Rutube.

В 22:32 получаю сообщение: «Ваше видео отправлено на модерацию».

Но уже через четыри минуты, в 22:36 приходит еще одно сообщение : «Мы были вынуждены отклонить ваш ролик "Дым для Донбасса", так как в нем содержится контент, неправомерно затрагивающий патент, торговую марку, коммерческую тайну или авторские и смежные права третьей стороны».

Естестественно, написал в «службу поддержки», мол, вы даже не успели посмотреть  видео, а уже  обвинили меня в нарушениях.

В 22:46 приходит сообщение: «Мы уже занимаемся вашим вопросом, ответим в ближайшее время».

И в 23:30 с меня сняли обвинения в нарушениях: «Провели повторную проверку. Теперь видеоролик доступен для просмотра. Приносим извинения за строгость наших модераторов».

Но осадок-то остался.

Так и живем…

Источник: Ирек Муртазин


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