Экс-мэр Краснодара назначен предсовмина Харьковской области

Указ о назначении бывшего мэра Краснодара Андрея Алексеенко первым заместителем главы администрации Харьковской области – председателем Совета министров Харьковской области подписал глава администрации региона Виталий Ганчев, сообщили СМИ.

«С целью обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления объектов гражданской инфраструктуры, руководствуясь положение о военно-гражданской администрации Харьковской области, постановляю: сформировать Совет министров администрации военно-гражданской Харьковской области. Назначить первым заместителем главы администрации Харьковской области – председателем Совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», – передает ИА REGNUM текст обнародованного документе.

Также уточняется, что настоящий указ является вступившим в силу со дня его подписания.

Как сообщило издание, ранее стало известно, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию.

Напомним, эксклюзивной информацией о будущих назначениях в Харьковской области поделился и Telegram-канал телеведущего Владимира Соловьева.

«По информации «Соловьев Live», председателем Совета министров администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. Нынешний мэр Краснодара. Известная на Кубани фигура. В свои 44 года он успел поработать в администрации Краснодара, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу. При этом Алексеенко сделал себя сам – свой трудовой путь он начал простым инженером по техническому надзору на заводе. Коллеги отзываются о нем как о жестком и принципиальном человеке. Хобби такой характеристике соответствует – бокс. Новое назначение выглядит крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко. И другой немаловажный, если не самый главный аспект – во главе кабмина Харьковской области будет успешный и системный российский управленец, который сделал блестящую карьеру в одном из самых развитых регионов страны. Очевидно, что Россия пришла на освобожденные территории навсегда», – говорится в сообщении.

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