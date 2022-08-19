В МИД оценили вероятность скандала с выдачей США визы для Лаврова на ГА ООН

Москва рассчитывает, что США не пойдут на скандал и выдадут визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и делегации для посещения недели высокого уровня ГА ООН, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков на канале «Россия 1».

По его словам, секретариат ООН мог бы на данный момент «сделать больше» для разрешения вопроса, но «пока не видно особой активности и продолжим работу». «Мы рассчитываем, что все же нового скандала вокруг этого не будет и американцы здраво подойдут к этой ситуации», – передает РИА «Новости» его слова.

Рябков добавил, что российские граждане могут обойтись без «дарованных привилегий» и «ярлыков» на посещение сопредельных территорий.

«Если кто-то считает, что привилегией является поездка за пределы РФ в западном направлении, пусть они тешат себя этой иллюзией. Я думаю, наши люди вполне обойдутся без таких дарованных привилегий, без таких ярлыков на право посещать некие сопредельные территории», – сказал он.

Двумя днями ранее в США признали особую обязанность по выдаче виз лицам, участвующим в деятельности ООН, однако не подтвердили публично готовность выдать въездные визы Лаврову и членам российской делегации.

Напомним, Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН в сентябре. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы Лаврову и российской делегации.

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