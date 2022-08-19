 

Американский чиновник проиграл в казино половину замороженных резервов российского ЦБ

19.08.2022, 13:33, Разное
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В Чикаго арестован 45-летний чиновник министерства финансов США Роберт Джефферсон, который подозревается в злоупотреблении служебным положением.

По информации Федерального бюро расследований, госслужащий сумел обналичить 10 миллиардов долларов из замороженных резервов Центрального банка России и проиграл все деньги в Лас-Вегасе.

Санкции против РоссииЗаместитель главы ФБР Томас Смит привёл детали происшествия: с начала мая 2022 года Джефферсон переводил средства на свои личные счета и каждый уикенд проводил в Лас-Вегасе. Там он играл в казино, в том числе в блэк-джек с неограниченным депозитом. За три месяца подозреваемый проиграл более 10 миллиардов долларов.

Задержанный полностью признал свою вину, ему грозит до пяти лет тюремного заключения или увольнение. Российский ЦБ уже направил Минфину США официальную ноту протеста и потребовал вернуть все украденные средства. Однако по данным источника The New York Times, Москва вряд ли сумеет добиться компенсаций.

– Сейчас мы прорабатываем вопрос, как окончательно лишить русских прав на их резервы, которые были заморожены в США, – сообщил неназванный чиновник. – В любом случае, деньги, которые потратил Джефферсон, остались в американской экономике. И теперь часть этих средств будет направлена на поддержку наших союзников в Европе, в том числе Украины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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