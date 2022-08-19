Производители нефти выигрывают на фоне кризиса — среди первых Саудовская Аравия и Россия

Европа, не способная обеспечить своих граждан электроэнергией, становится всё больше похожа на «слабовольное существо», а Саудовская Аравия, РФ и другие производители нефти сумели извлечь выгоду из ситуации. Как пишет Forbes, Соединённые Штаты способны пережить кризис с меньшими потерями, нежели Европа, однако если Америка не хочет столкнуться с проблемами, которые стоят перед Старым Светом, тогда ей придётся принять тяжёлые решения и сделать более определённый выбор касательно своего энергетического будущего.



AP

Европа становится всё больше похожа на «слабовольное существо, не способное обеспечить своих граждан электроэнергией», а Соединённые Штаты, которые теперь добывают устойчивые объёмы нефти и газа и которым удалось добиться некоторого снижения цен на заправках, возможно, продали ракеты компании Raytheon за нефть. Как пишет Forbes, это говорит о том, что производители нефти сейчас определённо находятся в выигрышном положении.

Как продолжает издание, 16 августа саудовская компания Aramco сообщила о том, что во втором квартале этого года её чистая прибыль выросла почти в два раза — на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло целиком благодаря тому, что Евросоюз ввёл запрет на российские нефть и газ, создав условия для краха нефтегазовых трейдеров и страховщиков, которым не хотелось платить штрафы за нарушение санкционного режима. Такие одержимые изменением климата страны, как Германия, даже рассматривали возможность возвращения к углю, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. Однако это было в июне — теперь Германия уже точно использует уголь вместо газа.

«Saudi Aramco — лишь одна из длинного списка нефтяных гигантов, объявивших о рекордных прибылях в этом году. Например, прибыль ExxonMobil во втором квартале составила 17,6 миллиарда долларов», — говорит аналитик Tradingplatforms Эдит Ридс.

Между тем «Газпром» заявил, что к декабрю цены на газ в Европе могут вырасти на 60% и превысить $4000 долларов за тысячу кубометров. Экспорт компании в Европу на её основной рынок сократился на 36% из-за санкций, введённых против российских государственных компаний. Некоторые отраслевые аналитики ожидают, что в ближайшие недели цены на природный газ превысят $10 за миллион БТЕ, поскольку становится ясно, что этой зимой будет дефицит. В последний раз цены поднимались выше $10 в июле 2008 года, что является очень серьёзным потрясением для европейских рынков.

Цены на нефть опустились, что способствовало снижению цен на бензин. Однако некоторые аналитики считают это явление временным.

«Что касается нефти, мы наблюдаем долгосрочный бычий рынок, — отметил глава Schork Group Стивен Шорк. — Я полагаю, что к концу года цены вернутся в диапазон от 100 до 125 долларв, который мы наблюдали в первой половине текущего года».

Как отмечает издание, Джо Байден смог объявить о небольшой дипломатической победе после того, как 3 августа группа ОПЕК+ приняла решение увеличить добычу на 100 тыс. баррелей в день начиная с сентября. С одной стороны, эта новость подтвердила оправданность его июльской поездки в Джидду, поскольку Саудовская Аравия, кажется, всё же намерена выполнить своё обещание об увеличении добычи. Тем не менее создаётся впечатление, что лидеры Саудовской Аравии взяли верх над Вашингтоном, ибо то, что американской стороне пришлось отдать в качестве уступок в ущерб собственным стратегическим интересам, перевешивает то, что она получила в качестве награды.

В феврале 2021 года, когда Байден провёл на должности президента США первый полный месяц, новая администрация запретила продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии. Накануне поездки Байдена в Эр-Рияд администрация сообщила, что это ограничение может быть снято, если Саудовская Аравия перестанет воевать с соседним Йеменом. 3 августа Госдепартамент заявил, что сделка по оборонному контракту всё же может быть заключена, о чём говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны. Саудовская Аравия купит 300 ракет Patriot компании Raytheon на сумму более $3 млрд.

«Хотя Вашингтон никогда этого не признает, похоже, что Саудовская Аравия согласилась немного увеличить добычу потому, что Соединённые Штаты сняли запрет на продажу наступательных ракет», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что ОПЕК ожидает, что в следующем году мировой спрос на нефть превысит увеличение поставок на 1 миллионов баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на нефть продолжит расти в соответствии с оценками, звучавшими ещё до начала пандемии. Учитывая, что Европа последние несколько лет твердила саудовцам, что она больше не нуждается в их грязном топливе, саудовцы не торопятся продавать им свою нефть и скорее предпочтут заключить сделки с китайцами.

Решение Европы прекратить покупать нефть у РФ попросту привело к изменению торговых маршрутов: Саудовская Аравия стала отправлять больше нефти на мировые рынки, одновременно импортируя российское сырьё для использования внутри страны. Благодаря этой схеме российская экономика сократилась всего на 4% во втором квартале, тогда как ранее ей пророчили двузначное сокращение и глубокую рецессию. Более того, РФ обогнала Саудовскую Аравию, став крупнейшим экспортёром нефти в Китай, а Индия увеличила импорт российской нефти практически с нуля до более чем 760 тыс. баррелей в день.

Хорошая новость для Америки заключается в том, что Соединённые Штаты, не входящие в ОПЕК, способны пережить кризис с меньшими потерями, нежели Европа. Однако если США не хотят столкнуться с проблемами, которые стоят перед Европой, тогда им придётся принять более тяжёлые решения и сделать более определённый выбор касательно своего энергетического будущего, вместо того чтобы ставить всё на «постуглеводородную» экономику.