У Госдепа есть серьёзные опасения по поводу признания России спонсором терроризма

Госдеп США «тихо» сообщил конгрессу, что у ведомства есть серьёзные опасения по поводу признания РФ государством — спонсором терроризма, пишет Politico. В частности, в Госдепартаменте опасаются, что подобный шаг может поставить под угрозу «хрупкую сделку», позволяющую судам с зерном покидать украинские порты.



AP

Госдепартамент США тихо дал американскому конгрессу понять, что у него есть серьёзные опасения по поводу признания РФ государством — спонсором терроризма, пишет Politico.

В июле спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сказала госсекретарю Энтони Блинкену, что если он не внесёт Россию в «террористический чёрный список», то это сделает конгресс. После того как сенат единогласно принял не имеющую обязательной силы резолюцию, призывающую главу Госдепа всё-таки пойти на этот шаг, «двухпартийный квинтет» конгрессменов представил законопроект, который официально признает Россию спонсором терроризма в обход главного дипломата страны.

На сегодняшний день чиновники Госдепартамента открыто не высказались за или против данной меры, проводимой палатой представителей, они лишь настаивают на том, что окончательное решение должно остаться исключительно за Блинкеном. Как они отметили, нынешние санкции и экспортный контроль, введённые Америкой в отношении России, почти эквивалентны тому, что предписывает данный законопроект.

Между тем, как сообщили некоторые источники, чиновники внешнеполитического ведомства в последние дни сообщили конгрессу о своих серьёзных проблемах с этим законопроектом.

В частности, по их словам, Госдеп опасается включать Россию в список государств — спонсоров терроризма, поскольку это поставит под угрозу хрупкую сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты. На выработку этой договорённости ушли месяцы, и, пока суда постепенно начинают уходить из Чёрного моря, что немного успокаивает «бушующий в мире продовольственный кризис», нет никаких гарантий того, что РФ станет выполнять свои обязательства в том случае, если Соединённые Штаты предпримут против неё прямые шаги, говорится в статье.

Более того, страны, попавшие в чёрный список спонсоров терроризма, такие как Северная Корея, Сирия, Куба и Иран, страдают от всеобъемлющих санкций, а это означает, что США по существу лишают американцев возможности участвовать в деловых отношениях в этих странах. Всё это отразится не только на различных представителях частного бизнеса, но и на других ключевых экономических отношениях Америки, например, на поставках ядерных материалов, которые США продолжают получать, несмотря на множество санкций.