Сбежавший Ревва появился с новой работой спустя полгода молчания

Сбежавший из РФ Александр Ревва полгода хранил молчание, не комментируя слухи о себе. Сейчас артист внезапно снова появился в Сети, анонсировав свою новую работу.

После ухудшения геополитической ситуации в мире некоторые отечественные селебрити сбежали из России. В их числе был и певец и шоумен Александр Ревва, который, будучи уроженцем Украины, когда-то был близким другом Владимира Зеленского, нынешнего президента Украины. В течении полугода артист отказывался выходить на связь с поклонниками и журналистами, коллегами. Не появлялся он и на светских мероприятиях, избегая излишнего внимания к собственной персоне. Однако сейчас селебрити, выступающий иногда под псевдонимом Артур Пирожков, вышел на связь.

Поводом для выхода из тени стала его новая творческая работа, которая называется «Красивое тело». Пока 47-летний Александр Ревва выпустил только анонс композиции, сама же она будет выложена в Сеть только в полночь. Пока же на своей странице в одной из социальных сетей селебрити опубликовал снимок с обнаженным торсом, демонстрируя кубики мышц на животе и мускулы.

Стоит отметить, что внезапное появление выехавшего из РФ артиста вызвало неоднозначную реакцию. Если кто-то пришел в восторг от новой песни Реввы, то целый ряд комментаторов в социальных сетях обрушились на комика с критикой. В отзывах к публикации бывшего КВН-щика, певца и телеведущего пользователи спрашивали, где сейчас находится популярный артист. Многие предположили, что местом его нынешнего жительства является одна из прибалтийских республик или Испания. Возможно, сбежав из России, он выступает для богатых европейцев, отметили критики Александра Реввы.