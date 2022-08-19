Жена Владимира Ильина рассказала о том, как ее муж впервые ушел в монастырь

Недавно прошел слух, что Владимир Ильин, актер, ушел в монастырь. Его жена, Зоя Пыльнова, высказалась по поводу этого инцидента предельно ясно.

74-летний актер утверждает, что Владимир Адольфович – человек верующий. Он не углублялся в религию, а сплетни о монастыре не соответствуют действительности.

“Есть монастырь, в который можно ходить на службы, но никто не собирается становиться монахом!”. Монастыри – это место, куда мы часто ходим, потому что мы их любим, и люди там нормальные. Монастыри – единственное место, где вы найдете нормальных людей”. Раньше он посещал гору Афон с друзьями. А сейчас что? Это нелепая идея. Любой человек с таким психическим расстройством должен посещать любой монастырь для отчитки”, – сказала Зоя Владимировна.