Мнение: Почему машины подешевеют, или отличные перспективы российского автопрома

Как мы с вами и ожидали, заводы снова заработали. Ещё в мае АвтоВАЗ стоял из-за отсутствия комплектующих, а теперь проблема уже вчерне решена — завод перешёл на нормальную пятидневку (ссылка).

Удивляться тут нечему. Муравьед умеет охотиться на муравьёв, а капитализм умеет решать проблему дефицитов — это одно из самых сильных мест рыночной экономики. Наши доблестные снабженцы быстро перенастроили цепочки поставок, чтобы компенсировать бегство робких европейцев: некоторые компоненты теперь производят в России, некоторые закупают в Азии, третьи временно исключены из конфигурации серийных авто. И так как спрос на машины остаётся высоким, теперь нам нужно просто подождать, пока российские заводы окончательно приспособятся к новым условиям.

У наших заводов были бы проблемы, если бы им пришлось на равных конкурировать с импортными авто — у иностранных автопроизводителей сейчас проблем с поставками гораздо меньше, поэтому они бы нас попытались задушить. Но так как пошлины на импортные авто остаются в России умеренно высокими, рынок прямо-таки обречён на скорое насыщение отечественными авто. Потому что, повторюсь, «достать» отсутствующие компоненты и нарастить производство — задача относительно несложная.

Долгосрочные планы по локализации подразумевают поддержку тем, кто будет делать на территории России коробки-автомат, двигатели, АБС и всякую прочую комплектуху, объём инвестиций в развитие планируют на уровне в 2,7 трлн рублей (ссылка). При этом речь идёт скорее о расширении производств, чем о строительстве новых, так как многое делают в России уже сейчас. К примеру, мы сейчас ведём переговоры с Ираном о продаже российских автомобильных двигателей (ссылка). Для справки — в России несколько десятков моторных заводов (ссылка). Понятно, что двигатели там делают самые разные, от авиационных до судовых, однако и заводы автомобильных двигателей в перечне тоже есть.

Если мы посмотрим на карту, мы увидим, что Иран и КНДР — весьма интересные для нас партнёры в нынешней ситуации. Обе страны граничат с Россией, Иран через Каспийское море, КНДР — через реку Туманная. Мы можем удобно обмениваться товарами напрямую, без посторонних недобрых глаз. Население Ирана — 80 млн человек, Северной Кореи — 25 млн человек, итого — 105 млн. Огромный дополняющий рынок для наших производителей, причём весьма комфортный, ибо обе страны находятся под санкциями, из-за чего не могут так просто закупать товары в других местах. Более того, Иран и КНДР достаточно развиты технологически, чтобы предложить нам на обмен много интересного. У Ирана, к примеру, есть боевые беспилотники, а у КНДР — одни из лучших в мире артиллерийских систем. Разумеется, кроме военных изделий, экономики наших соседей делают и много чего гражданского, я указал на беспилотники и ракеты, чтобы проиллюстрировать высокий уровень развития их промышленности. Пособники США продвигают миф, согласно которому Персия застряла в средневековье, а экономика КНДР состоит из крестьян с мотыгами. Так вот: это миф. У Ирана и КНДР много проблем, гораздо больше, чем у нас, но промышленность у них развита весьма хорошо — не по полному спектру, разумеется, но по достаточному числу направлений, чтобы нашим снабженцам было, куда тратить деньги.

Раз американцы столь активно подталкивают наши страны к интеграции, надо этим пользоваться. Дополнительные 100 млн человек для расширения российского рынка — прямо-таки королевский подарок судьбы. Понятно, что есть ещё и Китай, и Индия, и другие наши друзья, однако всё же они пока что пытаются сохранить видимость нейтральности, из-за чего не вполне готовы на ту степень интеграции, которая нам сейчас нужна. А вот Иран и КНДР, кажется, для плотного сотрудничества уже созрели.

Что же касается неприятных цен на автомобили в салонах России, то тут работает железное правило: «лучшее лекарство от высоких цен — высокие цены». Высокие цены заставляют производителей буквально из кожи лезть, чтобы расширить производство и заработать побольше денег. А расширение производства, в свою очередь, ликвидирует дефицит на рынке и приводит к системному, долгосрочному снижению цен.

Вспомните видеокарты. Если сейчас обыватели жалуются на дорогие автомобили, то ещё совсем недавно они же жаловались на недоступные видеокарты, и я тогда раз за разом повторял — подождите, высокие цены нам на руку, в итоге цены поборют сами себя, и видеокарты драматически подешевеют. И что же? Загляните сегодня в любой компьютерный магазин — вы увидите, что я был полностью прав.