 

В Москве загорелась квартира на улице Берзарина

19.08.2022, 12:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пожар начался в квартире на улице Берзарина в Москве. Из окон дома № 3 валит густой черный дым. В МЧС подтвердили, что спасатели отправились на место происшествия.

Как оказалось, возгорание произошло в квартире на шестом этаже, на данный момент скрытое горение сбито. Сведений о пострадавших нет. Площадь пожара – восемь квадратных метров. В распоряжении телеканала “360” появилось видео с места событий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08.22 / Мнение: Рецессия в Великобритании, рекордное снижение зарплат и 70-летняя несменяемость власти

22.05.21 / Ученые выяснили, что мужчины и женщины ищут в будущем партнере: новые исследования

17.09.20 / Дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна Александра выпускает дебютный альбом

05.01.22 / Энергичные праздники по-королевски: Уильям и Кейт отмечают новогодние каникулы с семьей Миддлтон, а не с королевой Елизаветой

02.02.22 / Разочарование – Личное мнение

09.12.21 / Мнение: 1485 километров до Берлина

02.03.22 / Основные преимущества модульных диванов назвали эксперты

04.03.22 / Участники незаконных митингов могут получить до пяти лет тюрьмы

27.08.21 / Море в Одессе покрылось белой субстанцией

20.07.22 / Могла ли миллионы лет назад на Земле существовать развитая цивилизация?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика