 

Боец “ЧВК Вагнера” в эфире Первого канала рассказал о штурме Углегорской ТЭС

19.08.2022, 12:45, Разное
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По словам бойца, в результате напряженных боев украинские подразделения удалось взять в клещи, а для отступления им оставили коридор.

При этом командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) считало, что их подразделения должны были любой ценой удержать станцию. Для этого находившиеся в тылу бойцы ВСУ выполняли роль заградотрядов, чтобы не допустить отступления.

“Они (украинские бойцы на станции – прим. ред.) запрашивали эвакуацию. После того, как с их стороны позади них произошло около четырех-пяти прилетов, об эвакуации речь больше не заходила. Им дали понять, что отход нежелателен”, – рассказал мужчина, которого авторы репортажа подписали как боец “ЧВК Вагнера”.

Украинские военные, как они считали, сделали из ТЭС неприступную крепость с минными полями и несколькими линиями укреплений. Помимо этого, огневые точки были оборудованы в зданиях предприятия, а обороной руководили инструкторы из НАТО, сообщил корреспондент Первого канала.

Однако российским штурмовикам из “ЧВК Вагнера” удалось пробить оборону противника, и 26 июля украинцы были вынуждены оставить занимаемые позиции.


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