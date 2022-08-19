Джинсовые тенденции осени-2022: актуальные и обязательные к покупке трендовые модели

Осень не за горами, и скоро придется убрать подальше в шкаф шорты и легкие платья. Но в смене сезона есть свое преимущество – это самое подходящее время для обновления гардероба. И джинсы станут одной из самых необходимых вещей. Огромный выбор фасонов и моделей удовлетворит абсолютно любой вкус.

Вот модели джинсов, которые будут в тренде осенью 2022 года.

Модели оверсайз – один из самых главных джинсовых трендов осени

Облегающие модели были нашими верными спутниками на протяжении нескольких лет, и без них сложно было представить гардероб. Однако в этом году у них много конкурентов, потому что модели оверсайз стали самым главным джинсовым трендом осени 2022 года. И не имеет значения, бойфренды это, мом или мешковатые штаны. Благодаря свободному крою они обеспечивают больше комфорта при сохранении стиля.

Джинсы оверсайз – универсальная одежда и подходит для любых случаев. С кроссовками и футболками – для повседневной жизни, с высокими каблуками и блузами-рубашками – в качестве делового наряда. Также джинсы оверсайз делают ноги стройнее и длиннее.

Расклешенные джинсы возвращаются

Джинсовые тенденции осени 2022 года находятся под сильным влиянием 90-х годов. В новом сезоне возвращаются расклешенные джинсы, и они должны быть в любом гардеробе. Расклешенные джинсы — это старый добрый клеш, который мы все знаем и любим.

Здесь выбор моделей огромен, и каждая модница найдет вариант на свой вкус и стиль. Будь то свободные, обтягивающие или укороченные джинсы клеш, они всегда привлекают внимание и придают нарядам шикарный оттенок ретро. Клеш обеспечивает женственный силуэт и прекрасно сочетается с высокими каблуками и блейзерами. Расклешенные джинсы также можно сочетать с кроссовками или лоферами, и в то же время они выглядят повседневно и одновременно шикарно.

Настоящая классика – джинсы прямого кроя

Не слишком обтягивающие и не слишком широкие джинсы прямого кроя — это настоящая классика, идеальное сочетание комфорта и изысканности. Неудивительно, что они продолжают оставаться одними из самых востребованных.

Джинсы прямого кроя идеально подчеркивают фигуру и подходят каждой женщине. В зависимости от настроения их можно легко стилизовать для любого случая. К ним подойдут и армейские ботинки, и ботильоны, и высокие каблуки.

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Осенью-2022 в моде черные джинсы

Лето заканчивается, и уже пора прощаться со светлыми брюками. Черные джинсы — новый фаворит всех модниц. Темные джинсы являются одним из главных джинсовых трендов осени 2022 года.

Черные джинсы — долгожданная перемена, которая привносят глоток свежего воздуха в наши наряды. Будь то буткат, мом, прямые или с широкими штанинами джинсы, темный деним является абсолютной необходимостью для осени. Черный цвет всегда выглядит элегантно, и его можно стилизовать по-разному.

Брюки из темного денима прекрасно сочетаются с цветным вязаным свитером и создают идеальный образ для холодных осенних дней. Если требуется более элегантный образ, можно носить их с элегантным блейзером и блузкой-рубашкой. Аксессуары и обувь ярких цветов также могут подчеркнуть наряд.

Джинсы с подворотами

Джинсы с подворотами вернулись и стали модным джинсовым трендом осени 2022 года. Широкие сразу бросаются в глаза и выглядят удивительно шикарно и современно. Но подворачивать самостоятельно их не придется, потому что в этом году многие модные дизайнеры включили в свои коллекции джинсы с подворотами.

Подворот хорошо смотрится на широких джинсах – моделях прямого кроя или оверсайз. А так как модная тенденция акцентирует внимание на ногах, обувь также играет важную роль. Этой осенью повседневные подвернутые джинсы можно сочетать с элегантными ботильонами на каблуке.