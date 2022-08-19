Любимый, но тяжелый для жары: как облегчить структуру жирного крема и продолжать им пользоваться летом

Те, кто тщательно следит за своей кожей, знают, насколько важно иметь под рукой продукт, соответствующий ее потребностям и типу. Насыщенный крем, предназначенный для холодного времени года или для очень сухой кожи, может не справиться с высокими температурами. Логичным действием будет покупка легкого крема специально для использования в жару. Но если такой возможности или желания нет, можно облегчить структуру любимого продукта, сделав его идеальным для лета.

Почему летом нужен легкий крем

Это важно потому, что потребности кожи меняются по мере изменения условий окружающей среды, таких как климат и влажность. Люди, имеющие сухой тип кожи, не обязательно всегда должны пользоваться жирным кремом с маслами и питательными ингредиентами. Даже этот тип кожи летом получит больше преимуществ от легкого увлажнения — это все то же питание, но с более легкой текстурой, которая в жару не «потечет» и позволит порам естественно дышать.

Способы использования

Все формулы кремов для лица безопасны и стабильны, ингредиенты подобраны для идеального смешивания друг с другом. Поэтому, если мы решим облегчить жирный крем, мы, по сути, вмешаемся в его формулу. Важно подобрать натуральные и безопасные ингредиенты для добавления. Рекомендуется брать количество продукта для разового использования, нанося его на тыльную сторону ладони и, таким образом, облегчая только нужную порцию.

Воздействовать на весь тюбик или баночку — рискованный шаг, потому что это дестабилизирует продукт, повлияет на его формулу и срок годности.

Облегчите крем гелем алоэ

Первый способ — добавить в крем алоэ. Этот продукт не содержит каких-либо искусственных добавок, что особенно важно с точки зрения отдушек. Связано это с тем, что формула кремов должна оставаться максимально близкой к оригиналу, выполняя свои основные функции, при этом даря коже больше легкости.

Возьмите то количество крема, которое вы собираетесь нанести на лицо, и добавьте в него алоэ. Рекомендуемая пропорция — примерно 1:10. Следовательно, если вы возьмете 10 г крема, нужно будет добавить всего лишь 1 г геля, не больше.

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Оцените преимущества гидролатов

Второй способ облегчения чрезмерно насыщенного крема для лица заключается в использовании гидролата по вашему выбору. Лучше, если он будет выбран в соответствии с потребностями вашего типа кожи. Например, если есть воспаления, выберите гидролат лаванды.

Гидролаты — это на 100 % натуральные продукты. На практике это дистиллированные воды, богатые активными ингредиентами растения, из которого их извлекают, и полученные путем перегонки с водяным паром ароматических растений. Одним продуктом перегонки будет, собственно, гидролат, другим — эфирное масло.

В этом случае нужно так же, как и в предыдущем варианте, взять нужное количество крема для разового использования и добавить одну каплю гидролата. Даже этого количества будет достаточно. Если кажется, что капли мало для взятого количества крема, можно взять две. Хорошо перемешайте полученный облегченный вариант крема, а затем нанесите на лицо.

Облегчение консистенции термальной водой

Термальная вода тоже идеально подходит для облегчения жирного крема, «разбавляя» его и делая более подходящим для использования в летнюю жару. В этом случае у вас будет два варианта использования. Самый простой включает в себя распыление термальной воды на лицо после нанесения небольшого количества жирного крема и протирание ладонями рук, чтобы оно смешалось.

В качестве альтернативы, как и для двух предыдущих способов, возьмите нужное количество крема и распылите на него термальную воду. Разотрите между ладонями, смешав, и нанесите на лицо.

Можно вообще не облегчать жирный крем, если даже в жару вы чувствуете комфорт после его использования. Однако помните, что летом такая косметика обязательно должна быть с SPF.