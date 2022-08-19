 

Британии предрекли гуманитарный кризис на фоне роста цен

19.08.2022, 12:14, Новости дня
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Британии грозит гуманитарный кризис на фоне роста цен, информирует исполнительный директор ассоциации, в которую входят государственные организации здравоохранения, Мэтью Тейлор в газете Times.

«Стране грозит гуманитарный кризис. Многие люди могут столкнуться с ужасным выбором: отказаться от еды, чтобы обогреть дома или жить в холоде, сырости, очень неприятных условиях. Это в свою очередь может привести к вспышкам заболеваний и болезням по всей стране», – передает РИА «Новости» его слова.

Отмечается, что эта ассоциация выступила в роли координатора при написании обращения главе минфина Надиму Захави от более 100 руководителей организаций в сфере здравоохранения. Они требуют от министра мер, чтобы избежать перегруженности больниц. Для этого правительству следует предложить гражданам дополнительную помощь в оплате счетов за энергию.

Тейлор подчеркнул, что система здравоохранения Британии (NHS), скорее всего, столкнется с самой сложной зимой за всю историю наблюдений.

«Руководители NHS уже приняли беспрецедентные меры, поскольку они знают, что топливная нищета неизбежно приведет к значительному увеличению спроса на услуги служб, которые и без того очень уязвимые», – добавил он.

Ранее стало годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1%, обновив 40-летний рекорд.

Британские СМИ писали ранее, что санкции против РФ со стороны западных стран «ведут к самоубийству» Европейского союза. Европа может погрузиться в крупнейший финансовый кризис в истории, говорилось в статье.

Москва предупреждала, что раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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