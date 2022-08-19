 

Мнение: ГСМ из дружественной страны

19.08.2022, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ГСМ из дружественной страны

1. В министерстве промышленности Исламского Эмирата Афганистана подтвердили, что талибы хотят до конца 2022-го года закупить у России 1 000 000 тонн бензина для внутреннего потребления, при этом Афганистану по факту требуется сейчас 4 000 000 тонн.

2. Также талибы хотят купить у России 1 000 000 тонн дизельного топлива, а также солярки. Талибы заявляют, что планируют закрыть потребности страны за счет поставок ГСМ из дружественных стран. РФ на текущем этапе официально позиционируется талибами как дружественная страна, наряду с Китаем и Пакистаном.

3. Россия пока официально не подтверждала договоренности о поставках бензина и дизельного топлива в Афганистан, но в то же время уже предложила талибам покупать российское зерно. Талибы по этому поводу пока раздумывают. Одна из основных задач талибов на текущем этапе – сокращение площади маковых посевов и увеличение посевов зерновых культур, на чем особенно настаивает Китай. Потому что схема "мы продаем героин, а потом на вырученные деньги закупаем продовольствие", может и выгодна с финансовой точки зрения, но не приближает талибов к вопросу признания на международном уровне – Китай и РФ пока что не спешат давать талибам то, чего те так хотят.

PS. В Афганистане между тем продолжаются праздничные мероприятия по случаю прошлогодней победы над США. В прошлом году США пережили крупнейшее поражение со времен Вьетнамской войны, о чем Талибан не забывает напоминать, педалируя риторику народного сопротивления оккупантам, которое возглавляли боевики Талибана. Разумеется, на практике там все было несколько сложнее, но тотальная победа Талибана позволяет конструировать ему собственную победную мифологию. В США же тема прошлогодней катастрофы в Афганистане будет одной из центральных на ближайших промежуточных выборах в Конгресс, где республиканцы намереваются оттоптаться на теме позорного бегства американских войск при Байдене на фоне "выверенных планов Трампа по уходу с гордо поднятой головой".

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07.22 / Чтобы РФ не подслушала — Брюссель намерен оборудовать особо защищённый бункер для секретных переговоров лидеров ЕС

04.03.22 / Образ дня: Джиджи Хадид в цветочном костюме на вечеринке в Париже

16.10.20 / Алекса спровоцировала слухи о расставании с женихом через три недели после помолвки

17.06.22 / Мнение: Рабская идейная зависимость

12.01.22 / Церемония вручения «Оскара» впервые за три года может пройти с ведущим

23.05.22 / Сбежавший в РФ Невзоров* продолжает поносить Россию из Израиля

06.02.22 / Ярославль первым в России ввёл бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров

07.11.20 / Рассекреченный документ ФБР с описанием пришельцев

26.08.21 / Скандалы: Для банкиров одного розыска мало

26.07.21 / Дмитрий Песков опроверг информацию о блокировке сайта Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика