Мнение: Новый заход

Больше половины российских врачей выступают за возврат коронавирусных ограничений на фоне роста заболеваемости, пишет портал РБК.

Крайне тревожная статистика, если взглянуть на неё. Есть два объяснения столь аномально высокой доле врачей, выступающих за введение карантинных мер в отношении заболевания, которое по действующим нормативным документам не вытягивает даже на инфекционную вспышку, не говоря уже об эпидемической ситуации.

Первое объяснение — корысть врачебного сословия, которое было мобилизовано в предыдущие два года на проведение буквально карательных мероприятий в отношении населения. И соответственно смогло поправить свое материальное положение, так как работа карателей оплачивалась щедро, что позволяло врачам слегка отложить в сторону вопросы гуманности и всяких там ваших врачебных клятв. Хорошо оплаченная совесть не болит.

Проблема в том, что теперь всё вернулось на круги своя. Та же нищенская зарплата, то же бесправие и чувство всевластия осталось в прошлом. Обидно. Отсюда логично предположить, что какая-то часть тех, кто находит любые аргументы, чтобы вернуть всё «взад» и вообще по возможности ввести перманентную медицинскую диктатуру, в которой они, как подручный материал, будут всегда востребованы, в общем, мотивы здесь слишком очевидны.

Но не будем думать плохо о людях. Во всяком случае, обо всех. Возможно, что есть и иное объяснение единодушию врачебного цеха в отношении введения драконовских мер против банальной респираторной инфекции. Которые убивают надежнее, чем сама инфекция. Кстати, в скобках — в одной африканской стране число убитых полицией отказников от вакцинации, ходящих на протестные демонстрации, оказалось больше числа людей, от инфекции погибших. В этом смысле борьба с заразой оказалась более убийственна, чем она сама.

Та часть врачей, которая выступает, исходя из профессиональных соображений, может исходить из совершенно объективных показателей. Которые тоже очевидны: медицинская отрасль страны обескровлена майскими указами Путина, и ситуация в ней в течение двух последних лет никак не улучшилась: огромные ресурсы были брошены не на восстановление отрасли, а на проведение очень конкретной кампании с откровенно политическим душком. А потому тривиальная сезонная эпидемия, с которой отрасль справлялась все предыдущие годы, теперь для нее неподъемна. И теперь хоть что-то может сделать только в режиме чрезвычайного реагирования.

Даже сложно сказать, какой из двух возможных мотивов хуже. Либо врачи-рвачи, либо распад системы здравоохранения. Но даже это не главное.

Главное в самом факте обсуждения — надо/не надо. Политическая «пандемия» стала преступлением потому, что уничтожила действующие стандарты реагирования. До нее система реагирования на эпидемическую ситуацию по ОРВИ и гриппу работала на основании нормативных документов. Еженедельно в каждом регионе собиралась статистика по заболеваемости, на основании накопленной статистики прошлых лет вычислялся эпидемический порог как в целом по населению региона, так и по отдельным социальным группам, и в случае достижения эпидемического порога вводилось состояние эпидемии, которое было отработано и не вызывало каких-то сложностей организационного характера. И главное — эти вопросы решались на местах, на территориях решением соответствующих региональных служб.

Для следования этим стандартам не требовалось участия Москвы, не нужен был скорбный президент, выходящий в эфир и вводящий состояние странных и ни в каких нормативных документах не упомянутых «нерабочих дней». Всё совершалось по протоколам реагирования. И наоборот — невыполнение этих протоколов влекло за собой ответственность должностных лиц. Абсолютно нормальная жизнь, как она и должна быть.

Политическая «пандемия» уничтожила понятие нормы, явочным и абсолютно незаконным порядком отменила фактическое действие нормативной документации, все протоколы реагирования заменены на политические решения. Поэтому сам факт обсуждения «надо/не надо вводить новый медицинский террор» говорит о разрушении не только медицинской отрасли как системы, но и правил, которыми она руководствуется. И опять же, сложно сказать, что страшнее по своим последствиям. Ситуация выглядит настолько абсурдно со всех точек зрения, что поневоле единственным здравым объяснением происходящему становится теория какого-нибудь заговора, так как разумный человек поступать таким образом без веской причины не может.

Проблема возможного введения новых «ковидных» ограничений вполне реальна. Собственно, они уже вводятся — уже половина регионов ввела «масочный режим», исполняя незаконное и абсолютно непрофессиональное решение о пороговой величине в 0,05 процента заболевших от численности населения. Отмечу — снова решение волевое, не основанное ни на каких документах и нормах. Будет ли дан старт новой серии квази-медицинского террора — неизвестно, так как с одной стороны, никаких рациональных предпосылок для этого нет. С другой — может возникнуть политическая необходимость для закрытия людей и целых территорий. Потрясающие успехи Кремля в спецоперации и вокруг нее таковы, что вероятность волнений по любому поводу, связанному с этим выдающимся по уровню государственной мудрости решению, выглядит весьма значительной. Возникает определенная аналогия с Китаем, который возводит концентрационные медицинские лагеря, ускоренно готовясь к взрыву народного недовольства, который может быть вызван катастрофическими просчетами в управлении страной.

Дьявол, как всегда, в деталях. Хватит ли у умирающей административной системы ресурса, чтобы одновременно обеспечивать «обычный» террор населения, ведение масштабных боевых действий и при этом закрыть страну на карантин. На этот счёт есть большие и обоснованные сомнения, но жизнь — это не только рациональные решения, это еще и иррациональные поступки, обусловленные психологией людей, принимающих решения. Страх потерять власть — очень сильное чувство, на основании которого можно принимать любые, даже абсолютно абсурдные решения. А страх реален, и по сути, сейчас в Кремле руководствуются в основном этим чувством, так как результаты двадцатилетнего правления страной нынешней правящей группировкой с любой стороны выглядят катастрофическими.

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