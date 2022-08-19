 

Минздрав анонсировал создание международного научного журнала «Пинцет»

19.08.2022, 11:33, Разное
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что в России будет создан новый национальный международный медицинский журнал – «Пинцет».

На пресс-конференции он рассказал журналистам о причинах создания нового издания.

По словам Мурашко, Москва больше не намерена мириться с ситуацией, когда рейтинги и финансирование учёных зависят от публикаций и цитирования в западных научных журналах – пора проводить импортозамещение и в этой области.

– Индекс Хирша будет заменён на отечественный аналог, а статьи по медицине теперь будем публиковать в журнале «Пинцет». В дальнейшем РАН планирует открыть журнал «Природа» по физике, «Известняк» по химии, и «Якобиан» по математике, — объяснил господин министр.

Мурашко не стал вдаваться, почему журнал будет одновременно национальным и международным, но особо отметил, что западные издания предъявляют крайне завышенные требования к статьям отечественных исследователей, из-за чего некоторые сверхэффективные препараты так и остаются неизвестными за пределами страны. Собственный авторитетный международный журнал должен помочь экспорту «Арбидола», «Кагоцела», зелёнки и других препаратов, не имеющих аналогов в мире.

Учёные из Туркменистана, Киргизии и Лесото уже выразили готовность публиковаться в новом издании. Костяк редакции составят заслуженные сотрудники, переведённые из «Вестника санэпидемстанции» и отметившиеся статьёй про вакцину «ЭпиВакКорона» в 2020 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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