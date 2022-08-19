Адвокат Гордон: Собчак подставила Блиновскую в сфере продажи курсов

Адвокат Екатерина Гордон пояснила о том, как Ксения Собчак некорректно обошлась с известной блогершей Еленой Блиновскую. «Блондинка в шоколаде» подставила «марафонщицу» в сфере продажи курсов.

Юрист Екатерина Гордон дала интервью на YouTube-канале Дианы Кади. В беседе с ведущей она резко раскритиковала поведение Ксении Собчак. Недавно бывшая ведущая «Дома-2» запустила интернет-курсы, которые можно назвать аналогичным марафонам, которые когда-то создавала Елена Блиновская.

При этом уже сейчас некоторые клиенты Ксении Собчак выступили с резкой критикой ее продукта. Они даже написали заявление, считая, что их обманули, не предоставив именно то, на что покупатели курса рассчитывали. При этом всего несколько месяцев назад сама Ксения Собчак выпустила очередное расследование, в котором разоблачала возможные схемы Блиновской.

Как считает Гордон, Собчак могла также перетянуть к себе некоторую часть аудитории Блиновской. Такой шаг сложно назвать этичным, тем более после того, как сама же экс-кандидат на пост президента РФ называла такие марафоны обманом. Как выразилась Гордон, то, что продает в Сети Собчак, можно назвать «лохотроном». По данным адвоката, некоторым людям уже удалось вернуть средства, которые они заплатили за курсы от Собчак.