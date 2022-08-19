В России за сутки госпитализировали 3,3 тыс. человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие сутки госпитализировано 3349 человек, на 2,3% больше по сравнению с 18 августа.
Выписаны в связи с выздоровлением 2 887 человек, на 1,8% больше по сравнению с 18 августа, выявлено 37609 новых случаев COVID-19, подтверждено 65 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в РФ госпитализированы 3273 человек – на 3,3% больше по сравнению с 17 августа.
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