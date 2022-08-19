 

На фестивале «Таврида.АРТ» реконструкторы провели исторические площадки

19.08.2022, 10:50, Новости дня
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Участники фестиваля «Таврида.АРТ» посетили интерактивы на масштабных исторических площадках по эпохам Древней Руси, Петра I и Великой Отечественной войны.

Для зрителей прошли выставки, тематические площадки, кинопоказы и панельные дискуссии, мероприятие прошло в бухте Капсель с 15 по 19 августа, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

150 реконструкторов из 11 регионов страны провели для зрителей выставки вооружения, мастер-классы по ремеслам, уличные театры, панельные дискуссии и кинопоказы. Участники общероссийского движения РОСРЕКОН совместно с Федеральным агентством по делам молодежи в рамках программы Роспатриот представили древнерусские полевые лагеря, средневековые турниры, фотозоны, особую атмосферу создало музыкальное сопровождение с аутентичным фольклором разных народов. Основная площадка была посвящена 350-летию Петра I, на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» театральная труппа «Малый Трианон» совместно с историческими клубами представили постановку по мотивам XVII века. Яркое событие о культуре и об основных исторических событиях правления Петра I увидели порядка 3 тыс. зрителей.

Помимо этого, участники движения РОСРЕКОН представили интерактивные площадки, посвященные 210-летию Бородинского сражения и 80-летию Сталинградской битвы. Зрителям представили выставки снаряжения, вооружения и обмундирования русской императорской армии 1812 года, Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В презентационных шатрах также прошел образовательный блок – эксперты движения раскрыли темы по проблемам истории и реконструкции различных эпох, тактики русской армии, внедрение реконструкторских технологий в музейное дело, сравнение реконструкции и современных направлений в моде, фейки и фальсификации в истории и многое другое

«Реконструкторы уже второй год представляют масштабную историческую площадку на фестивале «Таврида.АРТ». В год культурного наследия народов России, воссоздание исторических образов и событий имеет особое значение. Наша площадка несет в себе сохранение традиционных ценностей, а также ее можно отнести к креативной индустрии, потому что участники движения РОСРЕКОН, все делают в формате экспериментальной археологии – своими собственными руками восстанавливают предметы быта и показывают «живую историю». В год 350-летия со дня рождения величайшего правителя Петра I, мы подготовили тематические площадки и будем очень рады видеть участников фестиваля «Таврида.АРТ» на наших интерактивах» – прокомментировал председатель ООД РОСРЕКОН Алексей Новиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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