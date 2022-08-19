 

Хинштейн возмутился случаем в ресторане «Магадан», куда не пустили российского офицера

19.08.2022, 10:50, Новости дня
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился поведением охраны московского ресторана «Магадан», которая не пустила в заведение российского офицера.

«Возмутительный случай! Охрана столичного ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера, пришедшего в форме на день рождения к матери», – написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что уже связался с совладельцем «Магадана», известным ресторатором Аркадием Новиковым, который «сам до глубины души возмущен произошедшим».

«Виновные в этом безобразии уже уволены. Мы постараемся сделать все, чтобы этот неприятный инцидент забылся, как можно скорее. Российские военнослужащие – всегда желанные гости в наших заведениях», – отметил при этом Новиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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