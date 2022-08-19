Хинштейн возмутился случаем в ресторане «Магадан», куда не пустили российского офицера
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился поведением охраны московского ресторана «Магадан», которая не пустила в заведение российского офицера.
«Возмутительный случай! Охрана столичного ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера, пришедшего в форме на день рождения к матери», – написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что уже связался с совладельцем «Магадана», известным ресторатором Аркадием Новиковым, который «сам до глубины души возмущен произошедшим».
«Виновные в этом безобразии уже уволены. Мы постараемся сделать все, чтобы этот неприятный инцидент забылся, как можно скорее. Российские военнослужащие – всегда желанные гости в наших заведениях», – отметил при этом Новиков.
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