Мнение: Никто не меняет судьбу на кукурузный пирог

Никто не меняет судьбу на кукурузный пирог

Власти КНДР никогда не примут предложение Республики Корея о денуклеаризации в обмен на экономическую помощь. Об этом заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на газету "Нодон синмун".

"Не знаю, с какими еще наглыми идеями они придут к нам в следующий раз, но проясню, что мы никогда не будем иметь с этим дело", – сказала Ким Е Чжон. По ее словам, инициатива администрации президента Республики Корея Юн Сок Еля является "верхом глупости" и представляет собой лишь копию предложения другого южнокорейского президента Ли Мен Бака.

"Мысль о том, что Юн Сок Ель мечтает о предложении обменять наше достояние – ядерные ракеты – на "экономическое сотрудничество" и это его план, заставляет думать, что он действительно наивен и все еще молод. Никто не меняет судьбу на кукурузный пирог", – привело Центральное телеграфное агентство Кореи слова Ким Е Чжон. По ее мнению, предположение, что КНДР согласится сделать шаги по денуклеаризации, является изначально неверной предпосылкой.

Ким Е Чжон также заявила, что отдельные представители Южной Кореи подрывают эпидемическую ситуацию в КНДР. Ранее южнокорейские активисты посылали в народную республику антигосударственные листовки и медикаменты на воздушных шарах. "Эти злодеи посягают на нашу безопасность, продолжая отправлять грязный мусор на нашу территорию и говорить о продовольственных поставках и медицинской помощи жителям Севера. Такие действия лишь вызовут гнев нашего народа", – сказала Ким Е Чжон. Власти КНДР ранее заявили, что вспышка коронавируса в стране возникла из-за подобных "посторонних предметов", обнаруженных на пограничной территории.

15 августа по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства южнокорейский лидер Юн Сок Ель изложил некоторые детали своего "смелого плана", который подразумевает оказание экономической помощи со стороны Сеула в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия. В среду на пресс-конференции он повторил свое предложение.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15510735 – цинк

Очевидно, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия. Это главная гарантия ее выживания.

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