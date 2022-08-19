Поток европейской военной помощи Украине иссякает с апреля

Как установили эксперты, за весь июль крупнейшие европейские страны не заключили с Украиной ни одного контракта на поставку ей военной помощи. И эта тенденция наметилась уже с конца апреля, пишет Politico. Так что украинские чиновники вполне справедливо жалуются, что европейцы им совсем не помогают.



AP

На протяжении июля за весь месяц ни одна из шести крупнейших европейских держав не предложила Украине новой военной помощи, пишет Politico. Такое случилось впервые с начала российской спецоперации. Это говорит о том, что в европейской оборонной политике произошёл коренной перелом.

Данные собирали в Кильском институте мировой экономики, который с самого начала российской спецоперации занимается наблюдением за предоставлением помощи Украине. Там проанализировали контракты, заключённые с Великобританией, Францией, Германией, Испанией, Италией и Польшей.

Выводы учёных подтверждают справедливость заявлений украинских военных и политиков, которые постоянно говорят, что европейские страны помогают им гораздо меньше США. Впрочем, с этим согласны и военные эксперты, и даже члены Европарламента.

Глава рабочей группы, которая занималась составлением этого анализа, Кристоф Требеш заявил, что военная помощь Украине со стороны европейцев сокращается с конца апреля. Западные союзники встретились неделю назад в Копенгагене, чтобы обсудить помощь Украине. Там им удалось собрать предложения о помощи на сумму €1,5 млрд. Но, как отмечают эксперты, это гораздо меньше, чем на предыдущих конференциях.

По словам Требеша, западным странам стоило бы относиться к Украине так же, как они относились к кризису в еврозоне или к пандемии. Тогда они сотни миллиардов направляли в профильные фонды. Например, европейский фонд, созданный для восстановления после пандемии, достигал размера €800 млрд. А вся помощь Украине на данный момент — мелочь по сравнению с этими объёмами.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью Politico рассказал, что страны вроде Франции и Германии должны больше делать для помощи Украине. Так, Германию часто обвиняют в том, что она слишком медленно поставляет современные танки тем странам, которые согласились отправить свои танки советских времён Украине. «Украине нужна техника, а не сотрясание воздуха», — приводит издание слова одного из экспертов.