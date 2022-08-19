 

Жена Пьера Нарцисса и друг резко ответили любовнице: «Вы всего лишь присоска»

19.08.2022, 10:08, Разное
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Ксения Гринь, любовница Пьера Нарцисса, неожиданно заявила, что слухи о его нерожденном ребенке распускают его бывшие жены. Валерия Калачева бывшая жена Пьера, восприняла эти слова в свой адрес и в 2006 году подарила Каролине-Кристель дочь.
Валерия была удивлена заявлением Ксении и считает, что она переходит все границы. “Что это за добрые слова?” Бывшей женой Пьера и настоящей женой была и буду всегда я, независимо от того, хотят они этого или нет. Пьер всегда жил рядом со мной. Это не обязательно означает, что мы жили раздельно, даже если мы разошлись. Вполне возможно, что мы могли порвать свои паспорта из чувства эмоций. Это все абсурд. Мы всегда были вместе.

Пьеру не нравится, если кто-то проводит с ним два дня после вечеринки, а потом предполагает, что это его жена. У Пьера нет детей от брака. Он не стал бы лгать об этом. Мы разговаривали до самой последней минуты, и я была рядом с ним в больнице. О его отношениях знаю только я”.


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