 

Квартиры в Новой Москве подорожали на 8%

19.08.2022, 9:59, Разное
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За первое полугодие средняя стоимость “квадрата” на первичном рынке Новой Москвы выросла на 8%, до 230 тыс. рублей. При этом в ряде жилых комплексов цены выросли на 20% и более.

Рост цен объясняется несколькими причинами. Во-первых, застройщики вывели в продажу новые корпуса с более дорогими квартирами. Во-вторых, в ряде проектов с начала года значительно сократилось предложение. Традиционно быстрее всего раскупаются самые доступные лоты.

Ощутимее всего – на 28% – подорожали квартиры в квартале “Белые ночи” в Коммунарке от группы «А101». Средняя цена кв. м здесь достигает почти 310 тыс. рублей.

На 20% выросла цена кв. м в проекте “Городские истории” в поселении Внуковское от компании “Центр Инвест”, до 289 тыс. рублей. На столько же подорожал “квадрат” и в ЖК “Десна”, который возводит девелопер “Инвесттраст”. Жилье в этой новостройке теперь можно приобрести в среднем за 221,3 тыс. рублей за кв. м.

Если рассматривать новомосковские поселения в целом, то с начала года сильнее всего подорожали новостройки в Новофедоровском. Цена кв. м здесь выросла на 9%, до 134 тыс. рублей. Самая высокая цена кв. м – 243 тыс. рублей – зафиксирована в Сосенском. Второе место заняло поселение Внуковское, где средняя стоимость кв. м составляет 230 тыс. рублей.


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