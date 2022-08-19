Домашний лосьон, завивка без химикатов и магазинная соль: шесть косметических практик, которые прошли испытание временем

Качественные косметические средства становятся все более востребованными, ведь то, что мы наносим на кожу, попадает в наш организм так же, как если бы мы это съели. Именно поэтому то, с чем наше тело, кожа или волосы соприкасаются каждый день, имеет важное значение для нашего здоровья.

Индустрия красоты славится тем, что всегда придумывает безумные вещи, которым многие люди следуют не задумываясь. Как результат, они рискуют своим здоровьем или даже красотой ради того, чтобы соответствовать нынешнему идеалу.

Такие люди допускают серьезную ошибку: они забывают о советах и практиках, которые прошли испытание временем. Безусловно, далеко не каждый домашний крем может конкурировать с дорогими средствами косметики, однако большинство практик, которыми пользовались наши бабушки и дедушки, шли им только на пользу. Более того, они больше соответствовали принципам охраны окружающей среды и меньше вредили здоровью.

Ешьте свежее и красивое

Конечно, раньше мы ели то, что выращивали в саду. Сегодня подобная привилегия существует лишь у некоторых, хотя стоило бы потратить время, чтобы найти для себя что-то полезное и в этой сфере. Почему?

Потому что красота идет изнутри, и она непосредственно связана с нашим внутренним состоянием. То, что вы употребляете в пищу, имеет решающее значение для красоты вашей кожи, волос и ногтей.

Вместо дорогих добавок, лечения и витаминов гораздо эффективнее питаться осознанно: кушать свежие, красивые и вкусные продукты. Несмотря на разные способы обработки, витаминов, микроэлементов и антиоксидантов в растениях и фруктах предостаточно даже сегодня.

Носите головной убор

В прошлом не было и речи о том, чтобы наши бабушки не носили шляпы, так как это считалось модной и элегантной одеждой. С другой стороны, их часто использовали при работе в поле, и не только для того, чтобы избежать солнечных ожогов. На самом деле головной убор также эффективен против старения кожи и сухости волос.

Используйте домашний лосьон

К сожалению, перчатки нынче не особенно в моде, хотя раньше они были неотъемлемой частью образа модной женщины. Теперь мы надеваем перчатки лишь тогда, когда выполняем работу по хозяйству или имеем дело с сильными химическими веществами.

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Возможно, вы спросите: как сохранять красивые руки? Чтобы кожа рук не стала морщинистой и дряблой, стоит использовать любую возможность для их защиты. Помимо частого увлажнения, неплохо хотя бы надевать перчатки для работы по дому, а также использовать домашний лосьон на лице, верхней части рук и пальцах.

Завивка без химикатов

Если судьба не благословила вас волнистыми или кудрявыми локонами, то наверняка время от времени у вас возникает желание потянуться за своей плойкой. У наших бабушек для этого была хорошая практика: они использовали бигуди, завязывали пряди в узелки и часто просто заплетали их в косы. Как результат, не подвергая себя мучениям, уже на следующий день они наслаждались красивыми волосами.

Не увлекайтесь выщипыванием бровей

К счастью, сейчас это уже не является модной тенденцией, но было бы хорошо помнить, что слишком сильно выщипывая брови, вы делаете себе только хуже. Частое выщипывание увеличивает вероятность необратимых повреждений волосяных фолликул. С годами брови становятся все тоньше и тоньше, и в такой ситуации состояние нашей кожи оставит желать лучшего.

Употребляйте магазинную соль

Если вы посмотрите на косметические средства, то увидите, что помимо химических веществ в них содержатся различные натуральные экстракты, чем и объясняется их немаленькая цена. Но подумайте: зачем покупать отдельный кондиционер с кокосовым маслом, если можно наносить на локоны само кокосовое масло? Зачем платить большие деньги за скраб с морской солью, если покупная соль идеально подходит для этой цели?