Драконы в приквеле «Игры престолов» будут говорить по-русски

Американская компания HBO официально подтвердила, что в сериале «Дом дракона», премьера которого должна состоятся 21 августа, драконы будут разговаривать на русском языке.

Как отметил режиссёр ленты Мигель Сапочник, речь идёт о политическом манифесте.

– По сюжету сериала драконы являются очень грозным противником. Но в итоге они всё равно терпят поражение – насколько бы ты не был сильным, ты не можешь противостоять всему миру, а против драконов встали шесть королевств из семи. Так же будет и с Россией, – пригрозил он.

Депутат Государственной думы Ирина Яровая, комментируя инициативу, призвала запретить показ сериала на территории России, так как распространение подобного контента может нанести ущерб национальной безопасности и негативно повлиять на молодёжь.

– Получается, что мы сами оплачиваем производство таких материалов, да ещё и подрастающее поколение облучаем бациллой ненависти ко всему русскому, – написала Яровая в своём Telegram-канале.

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