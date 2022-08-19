Анонсирована дата президентских выборов в Турции

Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года, сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг на телеканале CNN Turk.

«Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов», – передает РИА «Новости» его слова.

Боздаг добавил, что это будут вторые выборы, на которых действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться. «Здесь нет необходимости в комментариях», – отметил он.

Действующий глава турецкого государства Тайип Эрдоган объявил, что намерен выдвигаться в качестве кандидата в президенты на новый срок. Эрдоган одержал победу на выборах президента 10 августа 2014 года, а в 2018 году был вновь избран главой государства на досрочных выборах.

Напомним, правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула Эрдогана кандидатом от «Народного альянса» на президентских выборах.

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