 

Анонсирована дата президентских выборов в Турции

19.08.2022, 9:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года, сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг на телеканале CNN Turk.

«Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов», – передает РИА «Новости» его слова.

Боздаг добавил, что это будут вторые выборы, на которых действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться. «Здесь нет необходимости в комментариях», – отметил он.

Действующий глава турецкого государства Тайип Эрдоган объявил, что намерен выдвигаться в качестве кандидата в президенты на новый срок. Эрдоган одержал победу на выборах президента 10 августа 2014 года, а в 2018 году был вновь избран главой государства на досрочных выборах.

Напомним, правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула Эрдогана кандидатом от «Народного альянса» на президентских выборах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01.21 / Недалеко от украинской станции в Антарктиде от ледника откололся кусок высотой 20 метров

24.10.21 / В Колумбии в ходе спецоперации задержали главаря наркокартеля, за информацию о котором США предлагали $5 млн

12.02.22 / Нападение России на «житницу Европы» грозит миру рекордными ценами на зерно

15.07.20 / Помпео объявил о расширении антироссийских санкций США на “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”

20.04.21 / Ликвидировано открытое горение после взрыва газа в доме в Нижегородской области

17.07.22 / Наследный принц Саудовской Аравии припугнул Байдена потерей союзников

03.12.21 / Суд признал экстремистскими соцсети и Telegram-канал «Радио Свобода» в Белоруссии

30.09.20 / США и Украина провели совместные военно-морские учения в Черном море

09.09.20 / Зеленский участвует в отборе кандидатов в местные советы – Корниенко

26.09.21 / Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика