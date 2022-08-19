 

Патрульный катер ЧФ назвали в честь погибшего в ходе СВО замкомандующего флотом

19.08.2022, 9:25, Новости дня
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Патрульный катер Крымской военно-морской базы Черноморского флота получил имя погибшего в ходе специальной военной операции в Украине заместителя командующего флотом Андрея Палия.

Торжественная церемония по присвоению имени катеру «П-415» прошла в пятницу на Графской пристани в центре Севастополя, передает ТАСС.

Андрей Палий родился в Киеве, в 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России, уехал на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», БПК «Очаков». В 2008 году участвовал в операции по принуждению Грузии к миру, принимал участие в операции ВС РФ в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, в марте губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Позже с замкомандующего простились в Петербурге.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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