МВД объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова

Депутат Госдумы Вадим Белоусов, осужденный на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.

«Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», – передает ТАСС сообщение в базе ведомства.

Ранее МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона.

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