МВД объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова
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Депутат Госдумы Вадим Белоусов, осужденный на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
«Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», – передает ТАСС сообщение в базе ведомства.
Ранее МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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