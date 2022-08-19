 

МВД объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова

19.08.2022, 9:25, Новости дня
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Депутат Госдумы Вадим Белоусов, осужденный на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.

«Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», – передает ТАСС сообщение в базе ведомства.

Ранее МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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