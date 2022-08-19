 

Польский профессор – у Польши есть потенциал потеснить Германию и Францию на политическом олимпе Европы

19.08.2022, 8:55, Разное
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Польша может перехватить политическую инициативу у нынешнего европейского лидера — Германии, заявил польский профессор Пётр Грохмальский. В беседе с Polskie Radio он отметил, что Польша наращивает свой военный потенциал и вскоре будет обеспечивать безопасность восточного фланга НАТО. Армия — это «валюта влияния», которая позволит занять Польше место на европейском ландшафте радом с Германией и Францией, считает учёный.


АР

Немецкое издание Die Welt пишет, что сегодня Польша сильнее, чем когда-либо, а военный конфликт на Украине превратил её в центрального игрока в европейской политике. Польский профессор Пётр Грохмальский называет этот диагноз правильным, только несколько запоздалым. Эксперт напоминает, что к экономическому чуду в Германии после 2004 года непосредственно привело вступление Польши и стран Центральной Европы в ЕС. «Только тогда немецкая экономика встала на ноги», — подчеркнул он в беседе с Polskie Radio. 

По словам профессора, сегодня именно Польша и Вышеградская группа* ответственны за большую часть торгового оборота Германии. «Вышеградская группа в принципе самая главная для функционирования немецкой и европейской экономики», — добавил он.

Грохмальский отметил, что для немецких журналистов новость о том, что Польша с 38-миллионным населением — одна из крупнейших стран ЕС, не особо приятная. Вскоре с самой мощнейшей армией в Европе Польша будет в состоянии обеспечить безопасность восточного фланга НАТО. «… А они хотели бы, чтобы Польша была в полном их распоряжении…», — объяснил он. 

То, что Польша превратилась в центрального партнёра политики безопасности США в Европе, по оценкам профессора, уже отчётливо видно. Отношение к Польше на международной арене тоже меняется, её «валютой влияния» выступает армия, и все понимают, что у неё есть потенциал встать рядом с ключевыми странами ЕС — Германией и Францией. «Отсюда и следует беспокойство Брюсселя и эта агрессивная политика», — подчеркнул он. 

«Германия делала ставку на экономическое господство, но эта модель в ситуации противостояния с агрессивной Россией оказалась ошибочной. Должны ли европейские государства рассчитывать на то, что Германия призовёт Россию к пацифизму? Горькая правда сейчас куда важнее. На настоящий момент РФ представляет собой реальную угрозу…», — констатировал профессор. 

В интервью Пётр Грохмальский напомнил, что при поддержке НАТО и США Польша взяла инициативу в свои руки, её дипломаты посетили большинство стран и призывали ввести антироссийские санкции. Большинство решений в том направлении было принято под давлением Польши.

«Мы точно определили ход событий и предупреждали: то, что делает Германия, было ужасно. Германия закрывала свои атомные электростанции и подставляла себя под «выстрелы» со стороны России…», — рассказал эксперт. «Следует отдавать себе отчёт в том, что Германия, будучи лидером Европы, оказалась страной, которая привела к абсурдным решениям, принимаемым ЕС», — резюмировал он. 

* Вышеградская группа, также известная как «вышеградская четвёрка», — объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, которые декларировали своё общее стремление к интеграции в европейские структуры (прим. ИноТВ).


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