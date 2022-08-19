Внимание! Масштабное отключение холодного водоснабжения в Рыбинске

20 августа с 06:00 до 06:00 21 августа будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах города Рыбинска:

· Центральный,

· Гагаринский,

· Зачерёмушный,

· Ягутка,

· поселок Кирова,

· поселок Копаево,

· Заволжье-1,

· Заволжье-2.

На пониженном давлении будут находиться Запахомовский район, Скоморохова гора, Мариевка.

Временное прекращение холодного водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях воды № 1 по адресу Волжская Набережная, д.10 и заменой запорной арматуры в водопроводной камере на перекрёстке ул. Герцена и ул. Ломоносова.

Просьба к жителям запастись водой заранее.

Подвоз питьевой воды 20 августа автоцистернами ГП «Северный Водоканал» будет проводить по следующим адресам:

Центральный микрорайон

— Стела Ленину, улица Кирова, д. 32 с 09:00 до 10:00.

— Парковка стадиона «Взлёт», улица Луначарского, д. 14а с 14:00 до 15:00.

Заволжье-2

— Двор дома № 18 по улице Южной с 10:00 до 11:00.

— Магазин «Дружба», улица Колышкина, д. 7 с 11:00 до 12:00.

Ягутка

— Двор дома № 36 по улице Параходная с 18:00 до 19:00.

Посёлок Кировский

— Двор дома № 15 на улице Нобелевская с 19:00 до 20:00.

Гагаринский микрорайон

— Магазин «Восход», ул. Гагарина, д. 14 с 09:00 до 11:00.

Зачерёмушный микрорайон

— Перекрёсток ул. Бори Новикова/ул. Рабочая с 11:00 до 12:00.

— Перекрёсток ул. Блюхера/ул. Куйбышева с 15:00 до 16:00.

— Перекрёсток ул. Ухтомского/ул. Куйбышева с 20:00 до 21:00.

Копаево

— Магазин «Дружба», улица Ошурковская, д. 16 с 16:00 до 17:00.

— Двор дома № 12а по улице Чебышева с 19:00 до 20:00.

После 20:00 заявки на подвоз воды осуществляются по звонку в аварийную службу ГП ЯО «Северный Водоканал» +7(4855) 28-33-14.

Пресс-служба администрации города Рыбинска