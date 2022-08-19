Внимание! Масштабное отключение холодного водоснабжения в Рыбинске ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Внимание! Масштабное отключение холодного водоснабжения в Рыбинске

19.08.2022, 8:34, Объявления
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20 августа с 06:00 до 06:00 21 августа будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах города Рыбинска:

· Центральный,
· Гагаринский,
· Зачерёмушный,
· Ягутка,
· поселок Кирова,
· поселок Копаево,
· Заволжье-1,
· Заволжье-2.

На пониженном давлении будут находиться Запахомовский район, Скоморохова гора, Мариевка.

Временное прекращение холодного водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях воды № 1 по адресу Волжская Набережная, д.10 и заменой запорной арматуры в водопроводной камере на перекрёстке ул. Герцена и ул. Ломоносова.

Просьба к жителям запастись водой заранее.

Подвоз питьевой воды 20 августа автоцистернами ГП «Северный Водоканал» будет проводить по следующим адресам:

Центральный микрорайон
— Стела Ленину, улица Кирова, д. 32 с 09:00 до 10:00.
— Парковка стадиона «Взлёт», улица Луначарского, д. 14а с 14:00 до 15:00.

Заволжье-2
— Двор дома № 18 по улице Южной с 10:00 до 11:00.
— Магазин «Дружба», улица Колышкина, д. 7 с 11:00 до 12:00.

Ягутка
— Двор дома № 36 по улице Параходная с 18:00 до 19:00.

Посёлок Кировский
— Двор дома № 15 на улице Нобелевская с 19:00 до 20:00.

Гагаринский микрорайон
— Магазин «Восход», ул. Гагарина, д. 14 с 09:00 до 11:00.

Зачерёмушный микрорайон
— Перекрёсток ул. Бори Новикова/ул. Рабочая с 11:00 до 12:00.
— Перекрёсток ул. Блюхера/ул. Куйбышева с 15:00 до 16:00.
— Перекрёсток ул. Ухтомского/ул. Куйбышева с 20:00 до 21:00.

Копаево
— Магазин «Дружба», улица Ошурковская, д. 16 с 16:00 до 17:00.
— Двор дома № 12а по улице Чебышева с 19:00 до 20:00.

После 20:00 заявки на подвоз воды осуществляются по звонку в аварийную службу ГП ЯО «Северный Водоканал» +7(4855) 28-33-14.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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