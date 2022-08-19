NI – РФ собирается прикрыть Белоруссию своим ядерным зонтиком

Заявление Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер», способных нести ядерный заряд, является сигналом НАТО о готовности РФ прикрыть союзников своими ядерными силами. Как пишет The National Interest, эта ситуация обоюдно выгодна как Москве, так и Минску, поскольку Белоруссия во время украинского кризиса оказывает РФ важнейшую тыловую поддержку.



AP

Российско-украинский конфликт понизил ядерный порог, а Москва «продолжает выступать с угрозами о возможном применении в ходе боевых действий ядерного оружия». Как пишет автор The National Interest, в июне этот порог мог опуститься ещё ниже, так как РФ пообещала своей союзнице Белоруссии, что скоро поставит ей ракетные комплексы «Искандер», способные нести ядерный заряд.

Как продолжает автор статьи, когда новости о предложении поставить «Искандеры» вышли в эфир, Дмитрий Песков пояснил, что системы, которые РФ намерена передать Белоруссии, могут нести ядерные заряды, но далеко не факт, что они их получат. В этом нет ничего нового, так как Китай, например, продавал Саудовской Аравии способные нести ядерный заряд ракетные комплексы, такие как DF-21, предварительно модифицировав их таким образом, чтобы они могли нести только обычный боезаряд.

Белоруссия во время украинского кризиса оказала РФ важнейшую тыловую поддержку. Но РФ не захочет рисковать, поставляя ядерные системы стране, в которой возможности Кремля осуществлять управление и принимать решения сильно ограничены. И Минск, и Москва осознают сложности управления ядерным оружием в случае его развёртывания на белорусской территории.

Как заключает автор статьи, то, что РФ готова предоставить Белоруссии ракетные комплексы, способные нести ядерный боезаряд, является сигналом о том, что она, как и НАТО, может прикрыть союзников своими ядерными силами, развернув над ними свой ядерный зонтик. Белоруссия, в свою очередь, в этом случае получит системы большой дальности и сможет надёжнее и увереннее сдерживать соседние натовские страны. Таким образом, эта ситуация обоюдно выгодна как для Москвы, так и для Минска.