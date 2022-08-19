Госдеп испугали последствия объявления России «спонсором терроризма»

Госдепартамент Соединенных Штатов тайно предупредил Конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание РФ «страной-спонсором терроризма», сообщило американское издание Politico.

«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», – приводит выдержку из текста статьи РИА «Новости».

В частности, по имеющимся у издания данным, если Соединенные Штаты пойдут на такой шаг, то под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о вывозе украинского зерна. «Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США», – передает издание суть разговоров. Кроме того, сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов, говорится в статье.

Полномочия по наименованию стран «спонсором терроризма» принадлежат Госдепу США, однако Сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в Палату представителей Конгресса США внесли соответствующий законопроект.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в ответ на обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма» сообщил, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.

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