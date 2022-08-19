Мнение: Конспиратор-конспиролог Дима

Что меня искренне поразило – никакой поиск по Яндексу не помог мне найти фотографию Дмитрия Девола, в миру – Пономарева Д. Причем не помогает ничего в поисковой строке – ни “Дмитрий Девол”, ни “Реддевол”, ни “Пономарев”, ни “Дмитрий Пономарев”… То есть как – Пономаревых то, понятно, в интернете куча – фамилия распространенная, как и имя “Дима”. Но это всё не те люди – я то ведь видел Девола лично, и не раз.

А ведь человек был корреспондентом “Коммерсанта”, ведет свой блог в духе “каждой бочке затычка” уже более 15 лет на всех мыслимых ресурсах, имеет свой сайт, “широко известен в узких кругах”… А фоток нет. Прямо как от Богемика заразился! Или это Чехия так на всех влияет?

Вот как так? Моих фоток – полон интернет, хотя у меня даже нет своего сайта. При этом именно меня неуловимый Девол постоянно клеймит как “офицера ФСБ”.