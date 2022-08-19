 

США передали НАТО протоколы о принятии Финляндии и Швеции в альянс

19.08.2022, 5:15, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации Соединенными Штатами договоренностей относительно приема в альянс Финляндии и Швеции, сообщил глава американской дипломатии.

«Я передал на хранение в НАТО американские протоколы о ратификации, это последний шаг процесса ратификации США договоренностей о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО», – приводит слова Блинкена ТАСС.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО, возможное размещение там ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России.

Американский президент Джо Байден подписал протоколы о ратификации США договоренностей о приеме Финляндии и Швеции в НАТО 9 августа. До этого резолюцию о ратификации документов принял Сенат Конгресса США. Согласно особенностям американского законодательства, процедуру непосредственной ратификации выполняет президент США, а Сенат дает на это согласие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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