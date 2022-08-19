Россия вышла на третье место по использованию юаня в международных расчетах

Россия в июле заняла третье место среди стран, использующих китайский юань в международных платежах, увеличив свою долю на мировом валютном рынке в 6,3 раза всего за три месяца, сообщил журнал Forbes со ссылкой на статистические данные системы обмена платежной информацией SWIFT.

Согласно сводке SWIFT, которую приводит издание, в июле на Россию пришлось 3,9% транзакций в юанях (против 1,42% в июне). Более высокие показатели продемонстрировала Великобритания (6,35%). Лидером списка остается Гонконг (70,93% в сравнении с 73,82% в июне). Вслед за Россией в рейтинге, составленном SWIFT, идут Сингапур (3,77%) и Соединенные Штаты (2,98%), передает ТАСС.

В сравнении с результатами июньских торгов Россия поднялась на четыре позиции, тем самым сместив из лидерской тройки Сингапур. Как указывает издание, в рейтинг SWIFT Россия попала лишь в апреле, когда ее участие в мировой торговле китайской валютой оценивалось в 0,62%. С того времени доля РФ выросла шестикратно, следует из данных SWIFT.

По итогам июля юань сохранил место в пятерке самых торгуемых валют, констатируют аналитики межбанковской системы. По их расчетам, несмотря на снижение стоимости транзакций на 6,7% по сравнению с июнем, в июле на китайскую валюту пришлось 2,2% от общего объема международной торговли.

Накануне объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил объемы торгов в долларах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, когда юань займет место доллара и евро в России.

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