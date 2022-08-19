Мнение: …И Тургенева восемь томов!

(Арестович троллит)

К вопросу о том, насколько русский “не нужен” на Украине. Я обратил внимание, что если в течение примерно года ДО 24 февраля Арестович, судя по Ютубу, давал довольно много интервью на украинском языке, и их одно время стало едва ли не больше, чем интервью на русском – то после 24 февраля соотношение резко изменилось, и сейчас, похоже, Арестович на украинском вообще почти не выступает – шпарит на русском во всевозможных форматах. Как и большинство всех остальных спикеров с украинской стороны. Почему? Ответ очевиден – это интервью “двойного действия”, и они, будучи по форме чаще всего ориентированы на украинскую аудиторию, по сути в не меньшей, а то и в большей степени направлены и на аудиторию русскую (тем более, что ютуб в России не заблокирован, и это в чистом виде “вещание на территорию противника”).

А если бы мечты “украинизаторов” сбылись, и на Украине бы не осталось вовсе русскоязычных? Тогда, очевидно, подобного рода финты были бы в принципе невозможны.

В этом (сегодняшнем) ролике всё опять строго по-русски (хотя это типа украинская новостная передача), но меня позабавило “включение” Арестовича, откуда-то, видимо, из его квартиры – и с очень интересным задним фоном. Снято по виду в его кабинете, и на заднем плане – книжная полка, этакие “книги на каждый день”. Что же читает мой тезка Арестович?

Первым делом обращаем внимание, что на полках, по всей видимости, вообще ни одной книги на украинской языке (из пары десятков). Довольно неожиданно смотрится толстый том Пикуля, рядом – книжка Акунина… Нет, вру – похоже, пара книг на украинском есть. Но что меня особенно умилило – слева внизу. Там мы видим… пять томов Достоевского! Решительно и бесповоротно. Люблю Арестовича, но невольно вспомнил, глядя на это, бессмертное

“…в рюкзаке моем сало и спички,

И Тургенева восемь томов”.

Понятно, что это троллинг. Но кого троллит Арестович, поставив даже не один, а все пять томов русского классика? Думается мне – слишком оголтелых украинских “патриотов” и – особенно – всех “украинствующих”, призывающих к “полной отмене русской культуры колонизаторов” – подобно неграм из BLM, призывавшим к отмене всей “белой культуры” вообще, кстати, на том же основании, как “культуры угнетателей”.

Так что русскую армию Арестович неумолимо грозится разбить… но русскую культуру – оставить.