 

Росфинмониторинг направил предложение по порогу суммы перевода без счета участникам рынка

19.08.2022, 3:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с заинтересованными органами государственной власти и ЦБ готовит предложения об изменении антиотмывочного законодательства.

«Предлагается установить названную сумму в 60 тыс. рублей по аналогии с суммой максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП). Для получения мнения представителей профессионального сообщества, в том числе по сумме проектируемого порога, подготовленные Росфинмониторингом предложения были направлены в объединения банков, операторов платежных систем и в другие профильные организации. В настоящее время службой обобщаются полученные позиции», – приводит ТАСС сообщение Росфинмониторинга.

Ранее поправки в «антиотмывочный» закон, уточняющие порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу в прошлом году. Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08.20 / На президента Ливана подали в суд из-за взрыва в Бейруте

12.01.21 / В РФ появилась первая женщина-машинист электрички

16.03.21 / На Донбассе погиб 45-летний украинский военнослужащий

03.08.21 / В РФ заявили о выдворении 24 дипломатов из США. В Госдепе отреагировали

11.01.22 / Глава МИД Боливии заразился коронавирусом

11.11.20 / Оппозиция Армении создала «Комитет национального спасения»

04.03.22 / Российский телеканал “Дождь” решил приостановить работу после блокировки

22.09.20 / Россия предоставит сотрудникам ООН вакцину от COVID-19 бесплатно

05.08.20 / В РФ оценили перспективы саудовской ядерной программы при поддержке Китая

09.08.21 / США набирают добровольцев для имитации жизни на Марсе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика