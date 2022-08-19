Росфинмониторинг направил предложение по порогу суммы перевода без счета участникам рынка

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с заинтересованными органами государственной власти и ЦБ готовит предложения об изменении антиотмывочного законодательства.

«Предлагается установить названную сумму в 60 тыс. рублей по аналогии с суммой максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП). Для получения мнения представителей профессионального сообщества, в том числе по сумме проектируемого порога, подготовленные Росфинмониторингом предложения были направлены в объединения банков, операторов платежных систем и в другие профильные организации. В настоящее время службой обобщаются полученные позиции», – приводит ТАСС сообщение Росфинмониторинга.

Ранее поправки в «антиотмывочный» закон, уточняющие порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу в прошлом году. Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

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