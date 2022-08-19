 

В Мариуполе разминировали более 70% территории аэропорта

19.08.2022, 3:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ разминировали более 70% территории аэропорта Мариуполя, сообщил командир группы разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с позывным «Беркут».

«Группе поставлена задача по разминированию территории аэропорта [Мариуполя]. Общая площадь разминирования – 250 гектаров. На данный момент очищена значительная часть, более 70%», – цитирует его ТАСС.

Также сообщается, что в аэропорту уничтожено более 17 тыс. взрывоопасных предметов с момента освобождения города.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что до конца сентября 80% жилых домов в городе будут обеспечены электричеством и водой. Сегодня свет есть более чем в 20% жилых домов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04.21 / Концерн Samsung продал с начала года почти 80 млн смартфонов

06.10.21 / Кабмин Украины выделил 25 млн грн на популяризацию вакцинации от COVID-19 – нардеп

21.05.21 / В СФ назвали привилегированным отношение ЕСПЧ к Навальному и ФБК

07.02.22 / У берегов Швеции найден корабль, затонувший восемь столетий назад

09.11.20 / Психолог объяснила действия открывшего огонь под Воронежем солдата

26.10.20 / Welt – в борьбе с коронавирусом всё больше немецких полицейских заражаются сами

21.04.21 / Экономика: РФ променяла Турцию на Египет со скидкой

20.04.21 / УЕФА отказался отменять систему финансового fair play

06.09.21 / Киберполиция Киева разоблачила сеть онлайн-магазинов, которые торговали поддельной техникой мировых брендов

03.12.20 / Столтенберг потребовал, чтобы Кремль не вмешивалась в демократический процесс Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика