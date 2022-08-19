В Мариуполе разминировали более 70% территории аэропорта
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Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ разминировали более 70% территории аэропорта Мариуполя, сообщил командир группы разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с позывным «Беркут».
«Группе поставлена задача по разминированию территории аэропорта [Мариуполя]. Общая площадь разминирования – 250 гектаров. На данный момент очищена значительная часть, более 70%», – цитирует его ТАСС.
Также сообщается, что в аэропорту уничтожено более 17 тыс. взрывоопасных предметов с момента освобождения города.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что до конца сентября 80% жилых домов в городе будут обеспечены электричеством и водой. Сегодня свет есть более чем в 20% жилых домов.
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