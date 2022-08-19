В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы, которая увеличилась из-за пожаров в Рязанской области, снизилась до 6,5 раз.

«По сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до 6,5 раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», – сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга

В Мосэкомониторинге подчеркнули, что экологическая обстановка остается на контроле.

Мосэкомониторинг ранее сообщал, что утром 17 августа был зафиксирован 30-процентный рост концентраций загрязняющих веществ в юго-восточных, южных и западных районах города.

Напомним, москвичи и гости столицы с раннего утра четверга ощущают запах дыма от природных пожаров в Рязанской области, в некоторых районах мегаполиса отмечается смог.

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