 

В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе

19.08.2022, 3:52, Новости дня
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Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы, которая увеличилась из-за пожаров в Рязанской области, снизилась до 6,5 раз.

«По сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до 6,5 раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», – сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга

В Мосэкомониторинге подчеркнули, что экологическая обстановка остается на контроле.

Мосэкомониторинг ранее сообщал, что утром 17 августа был зафиксирован 30-процентный рост концентраций загрязняющих веществ в юго-восточных, южных и западных районах города.

Напомним, москвичи и гости столицы с раннего утра четверга ощущают запах дыма от природных пожаров в Рязанской области, в некоторых районах мегаполиса отмечается смог.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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