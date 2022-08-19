Мнение: О бегстве самых «верных и умных»… Кто валит сейчас?

Приятель, работающий в рекрутинговом агентстве, посетовал на днях, что у них — «жара» и в отпуск не уйти, хотя сейчас и не сезон для подбора персонала. Но этот год — особенный какой-то. Госбанки завалили заявками на срочный подбор людей. Причём в количествах, прежде невиданных на рынке.

Тут нужно сказать, что агентство, где трудится приятель, совсем не дешёвое для заказчика. И подбирает оно вовсе не «менеджеров по клинингу», а персонал на позиции «вкусные». От замначальника управления и выше. Прежде было, что банки давали это направление на аутсорс лишь в редких случаях, когда нужны были компетенции особые. Теперь всё не так. И происходит потому, что люди с этих позиций… начали массово уходить. Десятками. Несмотря на семизначные в месяц зарплаты, «жирные» годовые бонусы и гигантские усилия, чтобы пробиться на такие места.

Я, было, усомнился. Мало ли, по каким причинам человек может слегка прихвастнуть. И по случаю позвонил другому приятелю, так и сидящему в том самом госбанке…

Слово за слово, и он сам начал жаловаться, что намечается у них «поколенческий разрыв». Управленцы-миллениалы вдруг потянулись дружно на выход с вещами. Не потому, что переманили конкуренты, а буквально «в никуда». А новые на их места не хотят идти. Ни изнутри, отказываясь под благовидными предлогами от карьерного роста, о котором недавно лишь мечтали, ни тем более извне. Хотя судя по исходу западных компаний, предложений толковых ребят на рынке труда должно быть много. Говорит, одни «предпенсионеры» скоро останутся.

То есть вот что происходит. Одни «молодые и амбициозные», годами пробивавшиеся на вожделенные места, вдруг снимаются с них. А другие, того же возраста и тоже «дерзкие» внезапно теряют амбиции. Вероятно, тоже подумывая уйти.

Повторюсь, зарплаты — «хорошие», должности — «вкусные», бонусы — «жирные». А вот не хотят умники туда. Не хо-тят!

И, в принципе, они не одиноки. Обеспеченные россияне тоже потянулись на выход массово. К концу года, по оценкам, не менее 15 тыс. соотечественников с размером состояния, включая #недвижимость, от 1 млн долл. и выше, покинут страну. Большинство уже де-факто покинули, кстати. Просто в статистике это отмечается спустя полгода-год.

Тут тоже мы видим исход и «умных», и «верных» одновременно. Без ума капитал не заработать, без лояльности его не сохранить в России.

По сопоставимым масштабам этот исход «умно-верных» тоже беспрецедентен. Каждый восьмой из группы российских HNWI уже «свалил», либо вот-вот «свалит» окончательно. Ни в одной стране, кроме, быть может, Украины, такого не наблюдается. И это бегство — оно ведь в дополнение к десяткам тысяч мозговитых, тоже покинувших Россию. А остающиеся — либо их держат за тестикулы реальные бенефициары из числа «силовиков», либо они готовят свой escape более основательно. Хотя есть, конечно, и «убеждённые»…

Похоже, кровавый урок 1917-го российский средний класс всё же выучил?

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