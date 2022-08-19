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19.08.2022, 3:32, Разное
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Большое количество лепестковых мин обнаружены после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области — губернатор Гладков

Спецоперация идет по плану© Вдоль украинско-российской границы по обе ее стороны создается мертвая выжженная и безлюдная санитарная полоса. В этом плане оба партнера отрабатывают повестку с похвальной тщательностью.

Источник: Эль Мюрид


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