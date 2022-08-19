Центр в Стамбуле разрешил трем судам проход в украинские порты

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил отбытие трех судов в украинские порты, говорится в заявлении СКЦ.

«Судно I Maria отправилось сегодня из Черноморска в Стамбул с 27982 тоннами кукурузы. Совместный координационный центр санкционировал в четверг отбытие трех судов: MV Canga Star и MV Pretty Lady в Черноморск и MV BELLIS в Одессу. Центр также завершил в четверг инспекции шести судов: Aviva, Ascanios, Sea Eagle и Zhe Hai 505 отправятся [в украинские порты], а судна Osprey S и Bonita отбудут [из украинских портов]», – приводит текст сообщения ТАСС.

Представители СКЦ 19 августа проведут досмотр восьми судов. Общий объем произведенного экспорта зерна и продовольствия в рамках стамбульских договоренностей достиг 625049 тонн.

Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В Кремле заявляли, что продуктовая сделка – это пример того, как можно договариваться. В рамках продуктовой сделке у Киева появились ежедневные обязанности.

Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

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