Эксперт оценил вероятность сценария Чернобыля на Запорожской АЭС

Повторение чернобыльского сценария в ситуации с Запорожской АЭС маловероятно, так как на ЗАЭС уже другие стандарты безопасности, выразил мнение генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Думаю, что такой удар непосредственно по атомному реактору – это все-таки маловероятный сценарий, поскольку последствия такого удара будут иметь губительные результаты в том числе и для самой Украины, и, возможно, для ряда других европейских государств. Но при этом мы должны учитывать, что, конечно, Запорожская АЭС – это не Чернобыль. За тридцать лет существенно изменились стандарты безопасности. И реально создать ситуацию, аналогичную Чернобылю, не так-то просто», – сказал эксперт в беседе с ТАСС.

При этом, по мнению Кортунова, ВСУ продолжат наносить удары по целям вокруг ЗАЭС, добиваясь введения международного миротворческого контингента или объявления бесполетной зоны над ядерными объектами. «Здесь возможны удары по системе охлаждения, возможны попытки снизить эффективность работы электростанции, закрыть и заблокировать какие-то блоки», – добавил он.

Аналитик также отметил, что, если ситуация будет складываться крайне неблагоприятно для украинской стороны, Киев может пойти на удары по атомному объекту ЗАЭС.

Накануне ВСУ устроили массированный обстрел Энергодара из тяжелой артиллерии. Днем ранее задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, работавших наводчиками ВСУ.

Напомним, в Министерстве обороны РФ предупреждали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой. По имеющимся у Минобороны РФ данным, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. В МИД РФ обвинили киевский режим в ядерном шантаже. В Госдуме заявили о недопустимости ядерного терроризма со стороны киевской хунты.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.

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