Режим ЧС объявлен в Нижегородской области в связи с лесным пожаром

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижегородской области в связи с лесным пожаром в Воротынском районе, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Ввел с сегодняшнего дня режим ЧС в Нижегородской области. Зона ЧС – городской округ Воротынский», – написал губернатор в своем официальном Telegram-канале.

Он отметил, что введение режима ЧС позволит оперативно выделять финансы на привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации. «Необходимо привлечь дополнительную технику, снабдить ГСМ, людей, кто работает на месте, обеспечить питанием, водой», – отметил глава региона.

Как подчеркнул губернатор, к ликвидации природного пожара привлечены все возможные силы территориальной системы ЧС. «Для отжига планируем задействовать авиадесантников из Тюмени. У них большой опыт работы в болотистой местности», – отметил глава региона.

Накануне МЧС предупредило о вероятности возгорания торфяников в Подмосковье. В тот же день Роспотребнадзор рекомендовал носить медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе в связи с появлением запаха гари и смога в некоторых регионах из-за лесных пожаров. Днем ранее часть Москвы и Нижегородской области накрыл смог.

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