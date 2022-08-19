Мнение: Вот так он сказал им, Флинт (с)

Тот же Rotten Kepken растопил мое ледяное сердце, выразив детское и искреннее восхищение… старым каноническим переводом “Острова сокровищ” Стивенсона, который реально прекрасен (и вообще, давно известно, что многие советские переводы западных классических авторов ощутимо ЛУЧШЕ по качеству, чем оригиналы: во-первых, переводчики были классом как минимум не ниже как писатели и художники, а во-вторых – русский язык…)

Пишет Kepken, который, вообще говоря, в Телеграме на непримиримо антироссийских позициях и проклинает всё СВО каждый день и каждый час (даром что живет в Питере). НО! В том и дело, что единственный доступный сегодня патриотизм – это патриотизм русского языка:

“Всё-таки перевод «Острова сокровищ» — это какой-то дар небес, и даже для гения удача одна на миллион.

— Я был на корабле Флинта, когда он зарыл сокровища. С ним было ещё шесть моряков — здоровенные, сильные люди.

Это можно петь (и я слышал, как это поют). Этот язык отжат досуха, отчеканен и звенит, как подлинное золото — «здоровенные, сильные люди» — такое не то что Набоков, такое и Пастернак бы с трудом выплавил, но Чуковские ковали совершенство абзац за абзацем.

— Вот так он сказал им, Флинт.

Я не возьмусь переправить в этом ни единой буквы…

(и далее)

Я до их пор не могу понять, каким сверхъестественным чутьём оригинальный крик попугая «Pieces of Eight!» был переведён как «Пиастры!» — это перевод поперёк вообще всего мыслимого и немыслимого, и одновременно невероятная удача, да, очередная.

— До сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся о его берега, и я вскакиваю с постели, когда мне чудится хриплый голос Капитана Флинта:

«Пиастры! Пиастры! Пиастры!»

И в результате — лучший финал всех времён”. Браво, Кепкен!

И сюда же – мой крик души по поводу любимого с детства цикла про Мумми-тролля.

“Я согласен со всем, но хочу сказать одно: всё про Муми-троллей правда… но только в переводе Смирнова!! Именно в том переводе, который сейчас просто невозможно найти днем с огнем – на нем не издают. Есть только в переводе какой-то Брауде или еще черт знает кого – кто посмел назвать Ондатра “Выхухоль” (причем в мужском роде) и испоганил всю Туве Янссон, забрав из ее книг поэзию, тайну, детство, недосказанность, свободу – вообще всё-всё-всё!

Про Муми-цикл Туве Янсон могу сказать одно: “я над ручьем от жажды умираю”. Книг в любом книжном про Муми-тролля – море, издают чуть не каждый год, но все – мерзость: стоит взять в руки, открыть, увидеть “Выхухоля” – и хочется бросить на пол, как мерзкую гадину.

Печаль. У меня ощущение, что все книги в переводе Смирнова сожгли, рукописи нет – и больше не будет никогда. Туве Янссон утеряна для России, Мумий-Тролль здесь будет только один – который поет про “Владивосток Две Тыщи”. Туве – это наша Афродита, у которой отрезали руки, ноги – и мы их никогда не найдем и не пришьем на место”.

Читал где-то, что Смирнов – непрофессиональный переводчик, что он еще в совке каким-то чудесным образом нашел и влюбился в “мир Туве Янссон”, сам стал переводить ее книги со шведского, “самотёком” как-то пробил их публикацию в советских издательствах… И его перевод – это реальный штучный товар, видно, что он там работал буквально над каждой фразой, над каждым словом, и его перевод – это просто набор афоризмов.

Но потом, пишут, сам Смирнов умер, и спохватились т.н. “профессиональные переводчики” со шведского; как это – какой-то “любитель” перевел столь “вкусные” и денежные произведения всемирно популярной сказочницы, лауреата Нобелевской премии по литературе? “А МЫ??” Ну и всё: “любителя” задвинули, на первый план вылезли “профессионалы”, которые с тех пор и куют деньгу.

Скоты. Этого Брауде я бы лично задушил своими руками.