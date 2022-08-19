 

Мнение: БПЛА под Керчью и Севастополем

19.08.2022, 2:30, Разное
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БПЛА под Керчью и Севастополем

Помимо традиционных обстрелов Донецка и Горловки, сегодня активно противник обстреливал Светлодарск, есть немало погибших, включая детей.
Также сегодня подорвали склад в Белгородской области, разбросали в области "Лепестки", а также попытались атаковать БПЛА Керченский мост и аэродром Бельбек (сбито 2 БПЛА – 1 в районе Бельбека, 1 в районе Керчи). Ну и продолжаются обстрелы ЗАЭС и Энергодара.

Относительно вопросов на тему того, что с этим делать, то моя позиция с весны не изменилась.

1. СБУ и ГУР МОУ должны быть на официальном уровне признаны террористическими организациями. Члены этих организаций и их пособники должны автоматически трактоваться также, как террористы и пособники ИГИЛ.

2. В качестве демонстративных ответных мер крайне желательны удары по центральным и региональным управлениям СБУ, а также объектам ГУР МОУ, в том числе в Киеве.

3. В качестве ответных мер на удары по Запорожской АЭС – форсировать отключение Украины от ЗАЭС. Демонстративно в качестве ответной меры уничтожить несколько ТЭС, а также нанести удары по инфраструктуре подземных газовых хранилищ. Выбор объектов на самом деле опционален.

У терроризма должна быть цена, которая Украина или то что от нее осталась должна платить на долгосрочной основе.
Истерики тут не нужны, нужны методичные и системные удары по инфраструктуре терроре и его инфраструктурно-экономической базе, безотносительно первоочередных вопросов проведения войсковой операции по разгрому ВСУ на украинском ТВД.

Источник: Colonel Cassad


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