Мнение: Киссинджер о войне с РФ и КНР, китайцы о вине США и вложения в Новый шёлковый путь

1. 99-летний Генри Киссинджер, – аксакал американской внешней политики, активно противостоявший СССР во времена Холодной войны, – продолжает критиковать безрассудную внешнюю политику современных властей США (ссылка 1, ссылка 2):



Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем. Об этом он сказал в интервью газете The Wall Street Journal.

Как отметил Киссинджер, частично ответственность за возможное развитие событий лежит и на Вашингтоне. Все, что могут сделать в данной ситуации американские власти, это «не нагнетать напряженность, а искать варианты» для разрешения ситуации, считает он.

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести» – Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США.

Также бывший госсекретарь затронул и тему конфликта на Украине. По его словам, раньше он придерживался мнения, что «лучшей ролью» для этой страны будет «что-то вроде Финляндии», которая не входит в НАТО. Однако на фоне спецоперации Киссинджер изменил точку зрения. На данный момент он считает, что к Украине теперь нужно относиться как к члену НАТО, «так или иначе, официально или нет».

Расширение НАТО должно было остановиться на Польше, а Украине стоило занять место Финляндии в отношениях России и Запада. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Я считал, что Польша — все страны, которые традиционно были частью истории Запада — по логике должны быть членами НАТО», — рассказал Киссинджер. Он также подчеркнул, что в отношении Украины всегда предлагал, чтобы она играла роль «наподобие Финляндии».

По мнению бывшего госсекретаря, НАТО допустила ошибку, подавая сигналы о возможности вступления Украины в альянс. Киссинджер отметил, что также стоило всерьез отнестись к заявлениям президента России Владимира Путина о беспокойстве в сфере безопасности.

Как видно, господин Киссинджер – отнюдь не друг России (хоть и попал на «Миротворец» за свои «антиукраинские» высказывания).

Бывший глава Госдепа всего лишь указывает, что Соединённые Штаты сами создали этот кризис, полностью проигнорировав мнение России. И что Украине выгоднее было оставаться страной-посредником между Западом и Востоком, а становится не полем боя. И что власти США не смогли просчитать ситуацию и не понимают, как далеко ещё она может зайти. И наконец, что США не потянут одновременное противостояние и с Россией, и с Китаем.

Однако ставки в Вашингтоне уже сделали, и теперь, судя по словам Киссинджера, он считает, что американцам придётся вести игру до конца.

Киссинджер в целом здраво оценивает обстановку и как бывший политик может позволить себе говорить больше правды, чем действующие западные политики. Но и он, судя по всему, не видит возможности отступления для США.

Во времена Киссинджера внешняя политика США была куда более гибкой и прагматичной, чем сейчас. Именно Киссинджер был одним из инициаторов и архитекторов сближения США с Китаем в 1970-х годах, которое резко осложнило международное положение СССР и придало новый толчок экономике США (рост торговли с Китаем и перенос туда производств помогли американцам выйти из нефтяного кризиса 1970-х).

Похоже, в современных США уже попросту нет фигур уровня Киссинджера, способных увести страну прочь с гибельного курса. Что ж, если американцы твёрдо вознамерились разбить себе лоб о Россию и Китай, нам остаётся лишь организовать им достойный приём.

2. Китайские дипломаты, в частности посол Китая в России, прямым текстом заявляют, что организатор украинского кризиса – это США (ссылка):



В интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС, опубликованном в среду, 10 августа, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Россию в угол неоднократным расширением оборонного альянса НАТО и поддержкой сил, стремящихся объединить Украину с Европейским Союзом.

«Являясь инициатором и главным зачинщиком украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции в отношении России, продолжает поставлять Украине вооружение и военную технику», — сказал Чжан.

Таким образом, Китай вполне недвусмысленно поддерживает Россию. Впрочем, хотелось бы услышать столь же однозначные высказывания со стороны китайского лидера, Си Цзинь Пина, а не только от дипломатов. Владимир Путин, для сравнения, дал вполне чёткую оценку провокации США на Тайване (ссылка):

В Китае поблагодарили Владимира Путина за слова о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметив, что страна «высоко ценит позицию», высказанную российским лидером. МИД Китая назвал высказывания Путина «воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества Китая и России».

Вэнбинь указал, что КНР после визита Пелоси поддержали более 170 стран, одобрив «политику одного Китая».

Ранее Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань тщательно спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии США по дестабилизации ситуации в регионе.

3. Блогер Genby разбирает миф о том, что Китай из-за ситуации на Украине якобы прекратил вкладываться в Россию в рамках проекта ОПОП – «Один Пояс – Один Путь» (ссылка):

В проекте участвует 144 страны. И Россия лишь одна из них. И вложения с 2020 года сильно снизились. В 2022 Китай вкладывался в основном только в нефтянку саудитов.

Одно из самых забавных заблуждений это то, что все деньги идут на строительство путей и дорог. Нет, вложения в БРИ (Belt and Road initiative), это вложения во всё, что угодно, но в основном это инвестиции в энергоактивы разных стран. Россия довольно суверенна в этом отношении, у неё есть свои деньги. Мало того, Россия строит свой собственный путь имени Афанасия Никитина из Твери в Индию – коридор «Север — Юг».

…сами вложения в рамках проекта «Один Пояс – Один Путь», можно посмотреть по странам в другом месте. В Россию Китай вложил деньги 49 раз, на сумму почти 35 млрд долларов.

Таким образом, Китай сократил инвестиции не в Россию, а в большинство стран, и не в 2022 году, а в 2020-м.

Конечно, разрыв связей России с Европой всё же не способствует полноценной реализации идеи ОПОП. Как не способствовали беспорядки в Казахстане, война в Нагорном Карабахе и, что самое главное, пандемия COVID-19.

Но всё это, разумеется, не помешает развитию торговли между Россией и Китаем, равно как и дальнейшему строительству транспортной инфраструктуры. Весьма вероятно, что оно только лишь ускорится, поскольку Россия и Китая теперь нуждаются друг в друге ещё больше, чем ранее.