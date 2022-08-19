 

ВСУ оборудовали огневые позиции в школах ДНР

19.08.2022, 1:35, Новости дня
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Подразделения ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО в школах в Донецкой народной республики (ДНР), подходы к учреждению заминированы, сообщили в Минобороны России.

«В Кураховке Донецкой Народной Республики на территории школы № 23 (ул. Калинина) националисты оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Также «в Днепре на территории частных домовладений (ул. Торговая) украинские военнослужащие разместили позиции тяжелой бронетехники и склады боеприпасов, при этом эвакуация гражданского населения из данного района не проводилась».

«В Николаеве в здании промышленного профессионального училища (ул. Винграновского) националисты оборудовали казарму и опорный пункт, на подступах к учреждению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Харькове в общежитии университета (ул. Отакара Яроша) размещены подразделения ВСУ, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники», – добавили в МО.

Кроме того, «в Торецке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ в помещениях музыкального училища и дворца культуры (ул. Дружбы) разместили опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита».

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают размещать бронетехнику и РСЗО, оборудовать опорный пункт и склад боеприпасов, разворачивать блокпосты и огневые точки в детских садах Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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